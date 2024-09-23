Водитель, неправильно заводивший автомобиль, оказался в больнице

В 02.50 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Нарвскому шоссе, 9а. 19-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем BMW, наехал на велосипед, за рулем которого находился 17-летний юноша с признаками употребления алкоголя. Велосипедиста доставили в больницу.

В 02.52 произошло дорожное происшествие в Пярну: около дома по улице Суур-Йыэкалда, 10а упал 35-летний мужчина, ехавший на электросамокате. Самокатчика доставили в больницу.

В 09.03 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Сыле, 63. Ехавшая на электросамокате фирмы Bolt 57-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения потеряла управление и упала. Самокатчицу доставили в больницу.

В 10.21 произошло дорожное происшествие в Тапа, где на перекрестке улицы Лембиту и Пайдеского шоссе упала ехавшая на велосипеде 52-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Велосипедистку доставили в больницу.

В 16.13 произошло дорожное происшествие в Тарту около дома по улице Яама, 71. 25-летняя женщина, заводя легковой автомобиль Toyota Corolla, включив передачу, не отжала сцепление, при этом она частично не находилась в автомобиле. В результате автомобиль начал движение и, проехав женщине по ноге, врезался в стену дома. Водителя доставили в больницу.

В 16.39 произошло дорожное происшествие на острове Хийумаа в деревне Хиллесте на 4-м километре шоссе Хелтермаа–Кярдла–Луйдья. 36-летний мужчина потерял управление над легковым автомобилем Volvo V70 и съехал с дороги. Водителя доставили в больницу.

В 19.48 произошло дорожное происшествие в Таллинне на Принтсу теэ, где 54-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.

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