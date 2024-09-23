„Может представлять опасность“: полиция задержала мужчину, которого искали с вертолетом и собаками

Ранее он напал на своих близких и скрылся в лесу. Для его поимки полиция задействовала значительные силы, включая вертолет и собаку-ищейку.

Около 10 часов полиция сообщила, что мужчину только что нашли и полицейские задержали его.

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