23.09.2024, 07:54
„Может представлять опасность“: полиция задержала мужчину, которого искали с вертолетом и собаками(4)
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ФОТО: | Delfi Meedia
С утра полиция разыскивала 41-летнего Аллана из деревни Мурасте, волость Харку, который, как сообщалось, может представлять опасность как для себя, так и для окружающих.
Ранее он напал на своих близких и скрылся в лесу. Для его поимки полиция задействовала значительные силы, включая вертолет и собаку-ищейку.
Около 10 часов полиция сообщила, что мужчину только что нашли и полицейские задержали его.
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