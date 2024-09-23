ФОТО и ВИДЕО | Футболисты из Йыхви помогли искать новых хозяев бездомным собакам

Игроки команд поприветствовали друг друга, потом собак увели, после чего начался матч. Это вызвало живой интерес у зрителей.

Футболисты познакомились с собаками заранее, в приюте, чтобы животные могли чувствовать себя комфортно, когда их выводили на стадион. Как рассказала руководитель приюта Ксения Клочкова, идея акции принадлежала волонтерам, которые вдохновились традициями других стран.

„Наша цель была не только привлечь внимание к проблеме бездомных животных, но и помочь нашим питомцам найти новый дом“, — отметила Клочкова. Зрители благодаря акции узнали больше о том, как можно взять собаку из приюта. По словам Ксении Клочковой, в приюте сейчас находится около 30 собак, всех привести не получилось, но всегда можно приехать к ним в „Пяйте“ и познакомиться с ними, выбрать для себя четвероногого друга.

Некоторые зрители сразу же проявили интерес к помощи приюту и его обитателям.

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