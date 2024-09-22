Нарва в очередной раз стала осенней столицей Эстонии
В воскресенье, 22 сентября, Нарва стала осенней столицей Эстонии. Этот титул приграничный город примеряет уже в 16-й раз, пишет rus.err.ee.
В день, когда наступила астрономическая осень, Нарва приняла почетное звание от летней столицы - Пярну, передает „Актуальная камера“.
Теперь перед приграничным городом стоят непростые задачи - обеспечить то, чтобы осенние штормы по всей стране были бы умеренными, отправить птиц в теплые края, а главное - подарить своим жителям и туристам хорошее настроение.
Именно с этой целью в Нарве состоится много концертов и театральных представлений.
Насыщенную культурную программу открыл концерт городского симфонического оркестра.
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