ФОТО | В субботу в Пярну был открыт монумент в память о массовом бегстве 1944 года

Памятник прибыл в Пярну в субботу утром.

Во время открытия была рассказана история поиска камня для памятника, и как в итоге был найден идеальный камень, который сильно отличался от первоначальной идеи.

Монумент в память о массовом бегстве 1944 года в Пярну посвящен поколению эвакуированных — тем, кто был вынужден покинуть родину ради выживания, тем, кто не добрался до места назначения, и тем, кто остался и пережил страх и неопределенность.

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