22.09.2024, 18:46
ФОТО | В субботу в Пярну был открыт монумент в память о массовом бегстве 1944 года
Этой осенью исполняется 80 лет с момента массового бегства, когда тысячи эстонцев решили уехать от советской оккупации. По оценкам, Эстонию покинуло около 80 000 человек.
Памятник прибыл в Пярну в субботу утром.
Во время открытия была рассказана история поиска камня для памятника, и как в итоге был найден идеальный камень, который сильно отличался от первоначальной идеи.
Монумент в память о массовом бегстве 1944 года в Пярну посвящен поколению эвакуированных — тем, кто был вынужден покинуть родину ради выживания, тем, кто не добрался до места назначения, и тем, кто остался и пережил страх и неопределенность.
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