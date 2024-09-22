Вице-мэр Таллинна: урны на фонарных столбах демонтированы, но столица в мусоре не утонет

В конце августа Таллинн расторг договор с владельцем мусорных урн, которые крепились на столбах и содержали рекламу. Городские власти заверяют, что дефицита урн не будет, и по новой концепции контейнеры будут установлены в местах с наибольшей проходимостью, таких как университеты, парки и остановки. Каждый район получит дополнительные урны, а жители могут предлагать, где они нужны. Урны теперь будут без рекламы и с акцентом на сортировку отходов.

Вице-мэр Таллинна объяснил, что договор с фирмой, владевшей урнами, закрепленными на столбах, не был продлен, так как они больше не соответствовали запросам города. Урны были слишком большими, висели слишком высоко и использовались в основном для рекламы. В рамках новой городской концепции основной акцент теперь делается на сортировке мусора. Хотя он не уверен, что урн в Таллине много, их точно достаточно для поддержания чистоты.

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