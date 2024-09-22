Вице-мэр Таллинна: урны на фонарных столбах демонтированы, но столица в мусоре не утонет
В конце августа в Таллинне были демонтированы привычные урны, закрепленные на фонарных столбах. Это создало ощущение, что выбросить мусор стало сложнее, хотя в некоторых местах контейнеры все же остаются. Тем не менее, на ряде улиц урны полностью отсутствуют, что вызывает неудобства для горожан, пишет ERR.
В конце августа Таллинн расторг договор с владельцем мусорных урн, которые крепились на столбах и содержали рекламу. Городские власти заверяют, что дефицита урн не будет, и по новой концепции контейнеры будут установлены в местах с наибольшей проходимостью, таких как университеты, парки и остановки. Каждый район получит дополнительные урны, а жители могут предлагать, где они нужны. Урны теперь будут без рекламы и с акцентом на сортировку отходов.
Вице-мэр Таллинна объяснил, что договор с фирмой, владевшей урнами, закрепленными на столбах, не был продлен, так как они больше не соответствовали запросам города. Урны были слишком большими, висели слишком высоко и использовались в основном для рекламы. В рамках новой городской концепции основной акцент теперь делается на сортировке мусора. Хотя он не уверен, что урн в Таллине много, их точно достаточно для поддержания чистоты.
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