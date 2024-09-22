Главный экономист Swedbank: падение процентных ставок способствует экономическому росту

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до 3,5% и ожидает дальнейшего снижения до 3,25% в декабре. Инфляция в еврозоне замедлилась до 2,2%, однако рост цен на услуги остается высоким из-за сильного рынка труда. Экономика еврозоны остается слабой, с прогнозом роста всего на 0,7% в этом году. Активность на рынке жилья растет, особенно в секторе жилищных кредитов, что положительно сказывается на экономике. Коммерческие банки в Эстонии выплачивают высокие процентные ставки по вкладам, однако с падением Euribor ставки также снижаются.