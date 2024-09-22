Опрос: треть родителей в Эстонии копит на образование и жилье детей

5% родителей отметили, что хотят накопить для покупки ребенку автомобиля. „Вероятно, в связи с достижением ребенком совершеннолетия люди считают важными самостоятельность и свободу передвижения – в будущем автомобиль поможет легче добираться до места учебы или работы“, - сказала Хакиайнен.

Результаты опроса также показали, что некоторые родители уделяют особое внимание развитию талантов своих детей. 18% респондентов собирают деньги на поддержку спортивных и творческих достижений детей. Сюда входят расходы на спортивное снаряжение, музыкальные инструменты и тренировки, которые могут быть дорогостоящими, но играют важную роль в развитии молодых людей.

Важной целью также является поддержка при покупке первого жилья для ребенка: так ответили 35% родителей. „Покупка и владение жильем в Эстонии становятся все дороже – это факт. Поэтому многие родители стремятся поддержать своих детей именно в приобретении первой недвижимости, что станет важным шагом для начала новой жизни, – отметила Хакиайнен, добавив, что банки предлагают молодым людям специальные условия по жилищным кредитам, чтобы сделать приобретение первого жилья более доступной. – Например, предназначенный для молодых специалистов жилищный кредит Citadele наряду с поручительством KredEx помогает уменьшить сумму первого взноса, который для многих молодых покупателей является проблемой. Таким образом, молодой человек может сосредоточиться на получении высшего образования, зная, что после окончания учебы у него будет поддержка в виде поручительства“.

Результаты опроса, проведенного в начале августа по заказу банка Citadele, продемонстрировали, что треть родителей в Эстонии откладывают или инвестируют деньги в будущее своих детей. Половина родителей отметила, что основная цель – накопить средства на образование детей и сопутствующие расходы. „Университетское обучение, курсы и другие расходы на образование – все это родители считают очень важным, осознавая, что качественное образование является фундаментом будущего успеха и карьеры“, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

Треть родителей копит деньги без определенной цели. В будущем они хотят предоставить своим детям финансовую свободу, позволяя им самостоятельно решать, как использовать средства – будь то образование, путешествия или инвестиции.

Одним из самых интересных результатов опроса стало то, что 1,5% родителей хотели бы использовать сбережения для организации свадьбы ребенка. „Для многих свадьба по-прежнему является крайне важным событием в жизни, – пояснила Хакиайнен. – Тем не менее, чаще родители откладывают деньги более актуальные для ребенка вещи, такин как получение образования и покупка жилья“. По данным Департамента статистики, возраст вступления в первый брак в Эстонии составляет около 30 лет.

Исследование также было проведено в Латвии, где результаты оказались очень похожи на эстонские, хотя наши южные соседи несколько чаще предпочитали откладывать средства на автомобиль или на свадьбу.

В августе этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

О банке Citadele

Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.

Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.

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