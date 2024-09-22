Покойся с миром, медведица Каролина! Эстонский зоопарк прощается со своим самым знаменитым обитателем

Способность передвигаться и состояние Каролины начали ухудшаться еще месяц назад. „Мы видели, что ей трудно ходить, то же самое заметили посетители зоопарка“, — сказал руководитель Йыгевамааской зоны посещения RMK Андри Плато.

„Ветеринар Тыну Калья, лечащий обитателей Элиствере, сначала прописал Каролине обезболивающее. Он сразу же сообщил о ее состоянии эксперту Эстонского университета естественных наук, специалисту в области медицины дикой природы доктору Александру Семенову. Когда первый курс лечения не дал результатов, ветеринары решили изменить схему приема обезболивающ в надежде, что состояние медведицы улучшится и ей можно будет сделать рентген. К сожалению, этого не произошло, и последние несколько дней показали, что состояние Каролины ухудшается“, — добавил Плато.

По словам Плато, оба врача согласились с тем, что в связи с состоянием и преклонным возрастом медведицы усыпление для проведения тестов было бы рискованным и мучительным для Каролины. Решение было принято с целью дать знаменитой медведице возможность покинуть этот мир достойно и без страданий.

„Вся семья зоопарка опечалена, но мы понимаем, что это было правильное решение. Каролина прожила в Элиствере до 26 лет. Это очень внушительный возраст для бурого медведя. За это время она успела подарить радость тысячам людей, посетивших зоопарк“, — сказал Андри Плато.

Медведицу, названную Каролиной, обнаружили в 1998 году охотники в лесу Кабала в Ярвамаа. Осиротевшая малышка стала одной из первых обитательниц Элиствереского лесного зоопарка.

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