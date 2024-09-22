Покойся с миром, медведица Каролина! Эстонский зоопарк прощается со своим самым знаменитым обитателем
20 сентября Каролина, известная бурая медведица из лесного зоопарка Элиствере, ушла из жизни. Несмотря на проведенное лечение, здоровье возрастного животного продолжало ухудшаться, и ветеринары единогласно приняли решение облегчить ее страдания.
Способность передвигаться и состояние Каролины начали ухудшаться еще месяц назад. „Мы видели, что ей трудно ходить, то же самое заметили посетители зоопарка“, — сказал руководитель Йыгевамааской зоны посещения RMK Андри Плато.
„Ветеринар Тыну Калья, лечащий обитателей Элиствере, сначала прописал Каролине обезболивающее. Он сразу же сообщил о ее состоянии эксперту Эстонского университета естественных наук, специалисту в области медицины дикой природы доктору Александру Семенову. Когда первый курс лечения не дал результатов, ветеринары решили изменить схему приема обезболивающ в надежде, что состояние медведицы улучшится и ей можно будет сделать рентген. К сожалению, этого не произошло, и последние несколько дней показали, что состояние Каролины ухудшается“, — добавил Плато.
По словам Плато, оба врача согласились с тем, что в связи с состоянием и преклонным возрастом медведицы усыпление для проведения тестов было бы рискованным и мучительным для Каролины. Решение было принято с целью дать знаменитой медведице возможность покинуть этот мир достойно и без страданий.
„Вся семья зоопарка опечалена, но мы понимаем, что это было правильное решение. Каролина прожила в Элиствере до 26 лет. Это очень внушительный возраст для бурого медведя. За это время она успела подарить радость тысячам людей, посетивших зоопарк“, — сказал Андри Плато.
Медведицу, названную Каролиной, обнаружили в 1998 году охотники в лесу Кабала в Ярвамаа. Осиротевшая малышка стала одной из первых обитательниц Элиствереского лесного зоопарка.
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