Рекрутер: людям, отработавшим на одном месте по 30 лет, очень сложно найти новую работу

Рекрутер Ирен Томски отметила, что современная молодежь воспринимает длительную работу в одной компании или сфере на протяжении 10-30 лет как нечто устаревшее. Молодые специалисты стремятся к динамичному развитию и обычно работают в одной фирме около двух-трех лет, не столько из-за неудовлетворенности условиями, сколько из-за желания двигаться вперед. Если компания не предоставляет возможностей для быстрого карьерного роста, сотрудники ищут новые вызовы, и дело зачастую не в зарплате, а в личных амбициях.

Для людей старшего поколения, проработавших 30-40 лет на одном месте и потерявших работу, часто не по своей воле, современный рынок труда может стать серьезным вызовом. Как адаптироваться к этим изменениям, обсудят эксперты в новом выпуске программы „Своя правда“, который выйдет на канале ETV+ 23 сентября в 20:30.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .