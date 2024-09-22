22.09.2024, 08:00
Депутат Таллиннского горсобрания Марек Юргенсон вышел из Центристской партии(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным Коммерческого регистра, Марек Юргенсон вышел из Центристской партии в субботу.
Марек Юргенсон был членом Центристской партии с октября 2003 года по вчерашний день. Он является членом Таллиннского горсобрания, а до недавнего времени был также заместителем его председателя. Помимо Таллиннского горсобрания, он также был членом Рийгикогу.
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