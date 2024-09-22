Новости Эстонии
22.09.2024, 08:00

Депутат Таллиннского горсобрания Марек Юргенсон вышел из Центристской партии

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Марек Юргенсон
Марек Юргенсон
ФОТО: Karin Kaljuläte | Delfi Meedia

По данным Коммерческого регистра, Марек Юргенсон вышел из Центристской партии в субботу.

Марек Юргенсон был членом Центристской партии с октября 2003 года по вчерашний день. Он является членом Таллиннского горсобрания, а до недавнего времени был также заместителем его председателя. Помимо Таллиннского горсобрания, он также был членом Рийгикогу.

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