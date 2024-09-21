Коалиция отклонила предложение центристов повыcить детские пособия и дотации на школьные обеды

„Партия реформ, социал-демократы и партия Eesti 200 проводят враждебную по отношению к семьям с детьми политику. Реформисты продемонстрировали свое отношение к проблемам семей еще в прошлом году, когда урезали пособия для многодетных семей. Повышение действующих налогов и введение новых ударило по бюджетам многих семей, что не могло не сказаться на их уверенности в завтрашнем дне – напомню, что рождаемость и так находится рекордно низком уровне, совершенно очевидно, что правительство не заинтересовано в улучшении демографической ситуации“, - сказал заместитель председателя парламентской фракции центристов Вадим Белобровцев.

Сейчас пособие на первого и второго ребенка составляет 80 евро в месяц, на третьего и последующего детей – 100 евро в месяц.

Также был отклонен законопроект центристов о повышении дотаций на школьные обеды с одного до двух евро в день, что, по словам Белобровцева, говорит о безразличии правящих партий к здоровью детей.“Какое питание можно обеспечить на 1 евро? Приоритетом для сегодняшнего правительства является повышение налогов, а забота о том, чтобы дети были обеспечены разнообразным и полноценным питанием, отошла на задний план. Дети и подростки особенно нуждаются в качественном, разнообразном и полноценном питании. Не стоит забывать, что, к сожалению, для многих детей школьный обед – это единственная возможность за день поесть горячую полноценную пищу, поэтому качество питания в школах очень важно. Учитывая высокую инфляцию и повышение налогов, сохранение качества школьных обедов при нынешнем размере дотаций невозможно“, - подчеркнул Белобровцев.

Сейчас государственная дотация на школьные обеды составляет 1 евро в день на ребенка. Также за питание в школах доплачивают местные самоуправления, а иногда и родители. В последний раз соответствующая дотация повышалась в 2018 году (с 0,78 евро до 1 евро), когда правительство возглавляли центристы.