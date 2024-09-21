Полиция благодарит людей, сообщавших о том, где ездят пьяные водители

Подполковник полиции Сирле Лойго рада сообщить, что люди сотрудничают с полицией и сообщают о пьяных водителях. „За летнюю дорожную толоку мы получили 224 сообщения, что показывает, что люди чувствуют серьезность проблемы пьяных водителей и хотят внести свой вклад в повышение безопасности дорожного движения в Эстонии. Благодаря информации, отмеченной на карте в приложение, мы смогли лучше планировать размещение патрулей и направлять больше патрулей в места, где могут передвигаться опасные водители“, — сказала Лойго.

Подполковник полиции сказала, что, к сожалению, общая статистика выявления нетрезвых водителей свидетельствует о том, что за последние пять лет ситуация ничуть не улучшилась. „Ежегодно, помимо тотальных проверок, полиция проводит и более целенаправленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Однако для того, чтобы количество нетрезвых водителей существенно сократилось, необходимо разобраться с причиной этих нарушений. Если во вторник в обед мы ловим за рулем совершенно пьяного человека, это явно указывает на алкогольную проблему, которую не решить в рамках ведения производства. „Хоть полиция и направляет все больше и больше попавшихся за рулем пьяных водителей на программы, с помощью которых они смогли бы изменить свое поведение, например в программу „Korralik juht“ или „KOJU“, созданную психологами, но проблемой алкоголя в стране мы должны заниматься шире“, - заявила Лойго.

В Эстонии 40 000 км государственных и местных дорог и почти 50 000 км частных и лесных дорог. По нашим дорогам ездят более 800 000 застрахованных транспортных средств. „Одних ежедневных усилий полиции недостаточно, чтобы сделать нашу дорожную среду безопаснее. В это могут внести свой вклад все жители Эстонии. Начиная с домашнего воспитания, манеры поведения между друзьями и знакомыми и вообще отношений. В том числе осознание того, что пьяный водитель — это потенциальный убийца“, — сказала Лойго.