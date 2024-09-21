Марина Кальюранд: дипломатическая битва по вопросу Украины проиграна

„Своими действиями мы очень четко показываем нашу позицию относительно восстановления международного права, и это также основано на наших действиях в связи с российской оккупацией и агрессией против Украины. Наша внешняя политика не может принимать двойные стандарты. Мы очень четко придерживаемся позиции, что Эстонское государство выступает за то, чтобы какой бы конфликт ни был, международное право должно быть гарантировано, в том числе, например, в случае конфликта в Газе“, – сказал Цахкна.

По словам бывшего министра иностранных дел и депутата Европейского парламента Марины Кальюранд (СДПЭ), то, как голосует Эстония, не окажет значительного влияния.

„Этот аргумент может иметь незначительное значение. Но что касается осуждения российской агрессии, то, на мой взгляд, дипломатическая война уже проиграна. Если посмотреть, как международное сообщество сегодня воспринимает эту войну, то многие следуют нарративам Кремля, что это война между Россией и США, что это война между Россией и НАТО, где наивных украинцев используют. Это сейчас распространенное мнение на международной арене. Может ли паттерн голосования Эстонии повлиять на международное сообщество? Я в этом сомневаюсь. Можно ли было бы изменить восприятие, если бы вся Европа действовала едино и по-другому? Я в этом тоже не уверена“, – сказала Кальюранд.

„Я утверждаю, что дипломатическая битва по Украине уже практически проиграна, и изменить это почти невозможно. И я поясню, что имею в виду. Когда в ООН говорят о территориальной целостности и суверенитете, все страны это понимают и согласны. Но как только возникает вопрос: что делать с агрессором? Следует ли привлечь его к ответственности? Нужно ли создать специальный трибунал для суда над преступлением агрессии? Большинство стран молчит и уклоняется от ответа. И вот эту часть мы, по моему мнению, уже проиграли“, – заключила Кальюранд.