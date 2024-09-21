ФОТО | "Стебель цветка похож на ствол дерева!“ В Тартумаа растет подсолнух высотой 5 метров

Лийна с гордостью демонстрирует гигантский подсолнух высотой почти 5 метров из своего сада. „Сегодня мы еще раз измерили цветок, результат — 4,80 метра. Поскольку цветок слегка наклонен, то на самом деле будет 5 метров“, — рассказывает она.

В природе встречается множество различных сортов подсолнухов, и в зависимости от этого их высота может варьироваться от 40 сантиметров до 4 метров. Так что подсолнух из Тартумаа - настоящий гигант. Как растение выросло таким высоким?

„Его ничем не удобряли. Пакетик с семенами был куплен в продуктовом магазине Coop, он стоил около 30 центов“, - удивляется и сама Лийна. По ее мнению, столь высокий подсолнух, должно быть, забрал все силы из почвы, потому что рядом с ним ничего не растет. А вот из других семян из той же упаковки выросли цветы высотой всего от одного до двух метров.

„Стебель цветка подобен стволу дерева. На верхушке много новых цветов. Цветок сильный, он выдержал все штормовые ветра“, — подтверждает Лийна и добавляет, что с каждым днем ​​цветок становится еще выше.