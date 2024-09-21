Три года пенсионной реформы: как влияет выход из второй ступени на ваше будущее?(1)
В 2021 году в Эстонии вступила в силу пенсионная реформа, в результате которой вторая пенсионная ступень стала добровольной. В сентябре исполнилось три года, как произошла первая выплата денег из второй ступени тем людям, кто решил ее покинуть. На сегодняшний день жители Эстонии вывели из второй ступени более 1,5 миллиарда евро. Правильным ли было такое решение? На популярные вопросы читателей „МК-Эстонии“ отвечают специалисты.
В 2021 году начался настоящий бум вывода накопленных денег из II пенсионной ступени. За три года жители Эстонии забрали из второй ступени более 1,5 миллиарда евро. Большая часть денег была потрачена на потребление или погашение кредитов. Ажиотаж прошел, деньги использованы, а вот на пенсию средств не осталось. Многие люди оказались в растерянности.
Вернуться можно только через 10 лет
Для львиной части тех, кто сразу кинулся выводить деньги из второй ступени, скорее казалось, что это такой некий бонус. Со всей серьезностью люди к этому решению не отнеслись.
„После ухода из второй ступени невозможно копить в ней заново – в течение следующих десяти лет. Такое ограничение было введено специально и осознанно, чтобы подчеркнуть важность отказа от накопленной пенсии и побудить к очень тщательному рассмотрению решения об уходе, – сокрушается фондовый управляющий AS SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв. – Однако, судя по всему, некоторые из вышедших не знали об этом ограничении, и решение об уходе не было достаточно продумано“.
Советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Эстонии Керту Федотов объясняет: „Если вы покинете вторую ступень, вы сможете вернуться к ней только через 10 лет. Поэтому также важно тщательно обдумать свое решение об уходе – даже если человек позже решит снова присоединиться, его потенциальный период накопления будет как минимум на 10 лет короче. Учитывая, что в целом период накопления может составить около 40 лет, это означает на четверть меньше дополнительных денег на пенсии. Если у человека еще есть 10 лет, и он все еще хочет накопить на пенсию, это можно сделать в третьей ступени, которая также имеет налоговые льготы“.
Если бы вторая ступень осталась нетронута
„Согласно исследованию, проведённому в июне Kantar Emor и LHV, 81% тех, кто снял деньги со второй пенсионной ступени, не жалеют о своем решении. Само по себе удовлетворение от быстро полученной крупной суммы совершенно естественно, ведь кому не нравится быстрое вливание денег? Однако если вникнуть в математическую часть этого решения, то вывод о его поспешности и отсутствии выгоды очевиден“, – уверена руководитель по коммуникации и маркетингу AS LHV Varahaldus Юлия Раазуке.
В качестве довода Юлия приводит пример: „Давайте рассмотрим, как принятое три года назад решение повлияло на сумму 1000 евро, накопленных во II ступени. Если бы II ступень осталась нетронутой, то к 1000 евро в ней на сегодняшний день за счет доходности фондов добавилось бы почти 150 евро, тем самым дальнейшее накопление продолжалось бы уже исходя из суммы в 1150 евро. Поскольку при досрочном снятии денег с 1000 пенсионных евро был уплачен подоходный налог 20%, на банковский счет бывший пенсионный клиент получил лишь 800 евро. Тем самым разница в суммах составляет почти 30%. Если же те самые 800 евро остались просто лежать на банковском счету и никоим образом не были использованы, то инфляция забрала еще около половины их ценности“.
Специалист добавляет: „В этом примере приведено влияние всего лишь трех лет, однако учитывая, что для нынешних 30- и 40-летних горизонт накопления составляет как минимум пару десятилетий, то сумма, которая могла бы быть в итоге накоплена к уже имеющейся условной тысяче евро – была бы в разы крупнее“.
Альтернатива
„Альтернативой является присоединение к III ступени, которой довольно активно пользуются люди, выведшие деньги из II ступени. Таким образом, вы будете продолжать пользоваться льготой по подоходному налогу. Через 10 лет у вас накопится значительная сумма в III ступени, и затем вы снова сможете продолжить копить уже в двух ступенях“, – советует руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.
Пейк добавляет: „А вообще, о выходе на пенсию стоит задуматься уже в самом начале своей трудовой деятельности, хоть и кажется, что до пенсии еще далеко. Причина, по которой разумно начинать копить раньше, заключается в том, что чем дольше хранятся деньги, тем большую сумму вы получите при выходе на пенсию. Идеальное решение – присоединиться ко II и III пенсионной ступеням сразу, как вышел на работу. Время – лучший друг инвестора. Когда ты молод, может показаться, что до выхода на пенсию еще много времени, но на самом деле стоит выбрать правильный фонд как можно раньше, поскольку более высокие доходы напрямую влияют на будущую пенсию человека. В последние годы мы видим, что интерес к присоединению к III ступени особенно возрос среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет“.
„Радует, что осознанность эстонского населения повышается. Все больше молодежи проявляет заинтересованность в инвестировании в свою собственную пенсию. Растет и интерес к различным пенсионным фондам, – соглашается Тарво Ваарметс, преподаватель Таллиннского технического университета, соавтор трех учебников финансовой грамотности. – Финансово грамотные люди знают, что разумно инвестировать свои сбережения. Инвестирование и создает потенциальное богатство. Инвестирование с долгосрочной перспективой обычно увеличивает благосостояние на фондовых рынках в среднем примерно на 8–10% в год. Несмотря на трудности экономического роста, Эстония на сегодняшний день создала достаточно хорошую пенсионную систему. В рамках этой структуры люди также могут инвестировать в индексные фонды в течение своей трудовой жизни. Это означает, что пенсионные инвесторы применяют очень важные, фундаментальные принципы денежной мудрости – они инвестируют последовательно и на долгосрочную перспективу. Согласно исследованиям, такая стратегия также приносит очень хорошие результаты“.
Руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Моника Мааринг также утверждает, после второй пенсионной ступени наиболее выгодным способом сбора и приумножения денег является третья ступень, в том числе и с точки зрения налогов.
„Государство возвращает подоходный налог со сделанных там взносов, если взносы в третью ступень не превышают 15% годового брутто-дохода лица и не превышают 6000 евро. Поэтому тем, кто преждевременно вывел деньги из второй пенсионной ступени, было бы разумно накопить как можно больше в третьей пенсионной ступени. Вывести деньги оттуда можно в любой момент, как частично, так и полностью. Это означает, что если возникнет необходимость вывести деньги из третьей ступени до наступления пенсионного возраста, вкладчик может сам решить, с какой суммы он будет снимать деньги, и в то же время он может сразу же продолжить накопление в третью ступень как фиксированный платеж и разовый платеж. Это разумный способ обеспечить свое финансовое будущее“, – говорит Мааринг.
Когда не хватает на ремонт
В „МК-Эстонию“ поступил вопрос от читателя: „Я получаю минималку и теперь хочу снять деньги со II ступени, потому что мне нужно отремонтировать кухню. Правда ли, что выплаты из II ступени лишат меня налоговых льгот (не облагаемого подоходным налогом минимума в размере 500 евро в месяц)? И мне придется после этого еще доплачивать налоги с зарплаты?“
Руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк считает, что если нужен ремонт, то стоит сначала уточнить в банке, можно ли получить банковский кредит с более выгодной процентной ставкой, чем подоходный налог, удержанный с выплаты из II ступени. В этом случае, по словам Пейк, можно приступить к ремонту сразу, а не ждать деньги из II ступени 5–9 месяцев. „Помимо этого, вы продолжите подготовку к пенсии с поддержкой от государства. Выплата из II ступени не влияет/не уменьшает необлагаемый налогом доход лица, поэтому налоговые льготы, возникающие из суммы дохода, не затрагиваются. Однако это решение может оказать влияние в пенсионном возрасте, поэтому стоит изучить альтернативы, позволяющие покрыть необходимые сегодня расходы, а не начинать делать это сразу за счет будущего“, – советует Кайре Пейк.
Советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Эстонии Керту Федотов также заверяет, что после вывода денег из второй ступени никто не лишается налоговых льгот, но тем не менее эта идея не из лучших.
„Деньги из второй ступени предназначены, в первую очередь, для дополнительной поддержки при выходе на пенсию. Если человек заберет эти деньги, его доход на пенсии будет меньше на эту сумму, – объясняет Федотов. – Налоговая выгода второй ступени заключается в экономии подоходного налога, поскольку платежи во вторую ступень производятся до вычета подоходного налога и, следовательно, не облагаются подоходным налогом. Однако при выходе из второй ступени человек теряет это преимущество и накопления, поскольку при выходе из ступени до достижения пенсионного возраста необходимо уплатить подоходный налог с накопленной суммы, который с этого года составляет 22% (или 10%, если человек достиг пенсионного возраста или ему осталось до 5 лет до этого возраста). Никаких дополнительных выплат из заработной платы при выходе из второй ступени не предусмотрено. Однако часть социального налога, уплаченного с зарплаты (4%), которая до сих пор поступала на личный счет второй пенсионной ступени человека, в дальнейшем пойдет в общий бюджет государственного пенсионного страхования, или так называемый фонд солидарности“.
Керту Федотов добавляет: „Возможности и правила второй пенсионной ступени стали лучше и гибче именно для того, чтобы, если вам действительно понадобится использовать деньги до выхода на пенсию, можно было бы это сделать. Но изымать эти деньги для покупки нового телевизора или ремонта кухни – не самая разумная идея!“.
Хочу собственное жилье!
Читатель нашей газеты задает вопрос, в котором четко звучит крик души: „Я хочу купить квартиру, но мне не хватает денег на первый взнос. Мама советует забрать деньги из II ступени, потому что неясно, как на их ценность повлияет инфляция за 25 лет, когда я выйду на пенсию. А свой угол нужен уже сейчас. Скажите, имеет ли это смысл? И если нет, то какие есть еще возможности собрать деньги на первый взнос на покупку жилья, если недвижимости в залог нет? Надоело ютиться по арендованным квартирам…“
„Наличие собственного жилья является проблемой во многих странах, и Эстония – не исключение. Особенно молодым людям может быть сложно собрать необходимый капитал для первоначального взноса без помощи родителей. Вот почему во многих странах разрешено использовать накопительные пенсионные деньги в качестве первоначального взноса за свой первый дом“, – отвечает руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Моника Мааринг.
Хотя сейчас в Эстонии и можно снять деньги со второй ступени до достижения пенсионного возраста, по словам Мааринг, использовать их для покупки жилья по-прежнему нецелесообразно, поскольку при снятии денег со второй ступени также придется учитывать связанные с этим расходы.
Специалист советует: „Прежде чем использовать деньги второй ступени, стоит рассмотреть варианты уменьшения первоначального взноса на жилье. Самым распространенным вариантом при этом является замена залога дополнительным поручительством, для которого может подойти и имущество родителей, если они согласны. Частично самофинансирование можно также заменить поручительством по жилищному кредиту от KredEx. В этом случае минимальное самофинансирование составляет всего 10% вместо обычных 15%. Для семей с детьми требование самофинансирования составляет всего 5% от рыночной стоимости приобретаемого жилья. Например, если претендент на кредит хочет купить квартиру по цене 100 000 евро, его собственное финансирование должно составлять не менее 15%, или 15 000 евро. Максимальная сумма кредита, которую банк может ему выдать, составляет 85 000 евро. Включив в этот кредитный договор поручительство KredEx, покупателю жилья достаточно внести лишь 10%, или 10 000 евро, и банк готов выдать кредит в размере 90 000 евро. Однако если семья, имеющая как минимум трех детей в возрасте до 19 лет, планирует купить квартиру за 100 000 евро, KredEx предлагает еще более выгодную гарантию, и в этом случае семье нужно найти только 5%, или 5000 евро“.
Моника Мааринг добавляет: „Одним словом, неразумно жить сейчас за счет своего будущего или за пределами своих финансовых возможностей. Покупка жилья, на которое у вас фактически нет свободных денег, рискованна, поскольку предполагает, что выбранное жилье может оказаться слишком дорогим, и в будущем могут возникнуть трудности с его содержанием и выплатами по кредиту. Многие выбирают в качестве первого жилья более дешевую недвижимость, а по мере увеличения доходов и улучшения уровня жизни меняют ее на более просторную и дорогую“.
Керту Федотов также уверена, что деньги из второй пенсионной ступени должны быть использованы до пенсии только в самом крайнем случае, даже если дело касается покупки дома или квартиры. „Деньги второй ступени должны обеспечивать, прежде всего, поддержку выхода на пенсию. Однако если действительно кажется, что других вариантов, кроме как снять пенсионные деньги или остаться в съемной квартире, нет, то эти деньги могут стать спасательным кругом. Здесь мы обязательно рекомендуем, прежде чем принимать решение, посчитать, сколько человек выиграет от обмена квартирной платы на кредит, и сможет ли он продолжить эти накопления на пенсию самостоятельно“, – советует Федотов.
Эндрико Вырклаэв, фондовый управляющий AS SEB Varahaldus, заверяет, что инфляции бояться не стоит: „До сих пор деньги, вложенные в пенсионные фонды, росли в среднем быстрее инфляции, то есть покупательная способность вложенных денег выросла. А фонды с более высоким риском, в основном акционные фонды, значительно обогнали инфляцию. Если деньги на счете действительно теряют свою покупательную способность из-за инфляции, то нужно помнить, что в портфелях пенсионных фондов лежат не деньги, а акции различных компаний по всему миру. Опыт остального мира также показал, что фонды, инвестирующие в акции, в долгосрочной перспективе растут в стоимости быстрее, чем инфляция“.
Руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк тоже считает, что все же разумно продолжать копить на пенсию, потому что на самом деле государственной пенсии по старости и II ступени может быть недостаточно, чтобы хорошо жить на пенсии. По словам Пейк, это подтвердил и анализ пенсионной системы, проведенный в конце 2022 года. Различные анализы показывают, что наличие II ступени может в будущем увеличить пенсию на треть, и это в любом случае является существенной добавкой к маленькой государственной пенсии.
„Сегодня в пенсионных фондах произошли различные изменения, и если до пенсии вам осталось 25 или более лет, то последние 5 лет вы уже можете инвестировать в фонды, которые 100% вкладывают в акции, что дает возможность для лучшего роста денег. Конечно, более высокая доходность также сопряжена с риском, но чем дольше период, тем больший риск можно и рассматривать, – констатирует Кайре Пейк. – Глядя на доходность таких пенсионных фондов, можно сказать, что да, высокая инфляция в отдельные годы может превышать доходность, но до сих пор такие инвестиции превышали инфляцию в долгосрочной перспективе. Некоторые 5-летние доходы фондов при такой инвестиционной стратегии составляют более 10% в год, это, конечно, не означает, что цифры роста будут такими же в будущем, но дает представление о том, что делать, если мировая экономика будет функционировать аналогичным образом. Поэтому из-за опасений инфляции отказ от II ступени сегодня может быть не лучшим решением“.
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