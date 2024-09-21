Три года пенсионной реформы: как влияет выход из второй ступени на ваше будущее?

„Согласно исследованию, проведённому в июне Kantar Emor и LHV, 81% тех, кто снял деньги со второй пенсионной ступени, не жалеют о своем решении. Само по себе удовлетворение от быстро полученной крупной суммы совершенно естественно, ведь кому не нравится быстрое вливание денег? Однако если вникнуть в математическую часть этого решения, то вывод о его поспешности и отсутствии выгоды очевиден“, – уверена руководитель по коммуникации и маркетингу AS LHV Varahaldus Юлия Раазуке.

Советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Эстонии Керту Федотов объясняет: „Если вы покинете вторую ступень, вы сможете вернуться к ней только через 10 лет. Поэтому также важно тщательно обдумать свое решение об уходе – даже если человек позже решит снова присоединиться, его потенциальный период накопления будет как минимум на 10 лет короче. Учитывая, что в целом период накопления может составить около 40 лет, это означает на четверть меньше дополнительных денег на пенсии. Если у человека еще есть 10 лет, и он все еще хочет накопить на пенсию, это можно сделать в третьей ступени, которая также имеет налоговые льготы“.

„После ухода из второй ступени невозможно копить в ней заново – в течение следующих десяти лет. Такое ограничение было введено специально и осознанно, чтобы подчеркнуть важность отказа от накопленной пенсии и побудить к очень тщательному рассмотрению решения об уходе, – сокрушается фондовый управляющий AS SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв. – Однако, судя по всему, некоторые из вышедших не знали об этом ограничении, и решение об уходе не было достаточно продумано“.

Для львиной части тех, кто сразу кинулся выводить деньги из второй ступени, скорее казалось, что это такой некий бонус. Со всей серьезностью люди к этому решению не отнеслись.

В 2021 году начался настоящий бум вывода накопленных денег из II пенсионной ступени. За три года жители Эстонии забрали из второй ступени более 1,5 миллиарда евро. Большая часть денег была потрачена на потребление или погашение кредитов. Ажиотаж прошел, деньги использованы, а вот на пенсию средств не осталось. Многие люди оказались в растерянности.

Пейк добавляет: „А вообще, о выходе на пенсию стоит задуматься уже в самом начале своей трудовой деятельности, хоть и кажется, что до пенсии еще далеко. Причина, по которой разумно начинать копить раньше, заключается в том, что чем дольше хранятся деньги, тем большую сумму вы получите при выходе на пенсию. Идеальное решение – присоединиться ко II и III пенсионной ступеням сразу, как вышел на работу. Время – лучший друг инвестора. Когда ты молод, может показаться, что до выхода на пенсию еще много времени, но на самом деле стоит выбрать правильный фонд как можно раньше, поскольку более высокие доходы напрямую влияют на будущую пенсию человека. В последние годы мы видим, что интерес к присоединению к III ступени особенно возрос среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет“.

„Альтернативой является присоединение к III ступени, которой довольно активно пользуются люди, выведшие деньги из II ступени. Таким образом, вы будете продолжать пользоваться льготой по подоходному налогу. Через 10 лет у вас накопится значительная сумма в III ступени, и затем вы снова сможете продолжить копить уже в двух ступенях“, – советует руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.

Специалист добавляет: „В этом примере приведено влияние всего лишь трех лет, однако учитывая, что для нынешних 30- и 40-летних горизонт накопления составляет как минимум пару десятилетий, то сумма, которая могла бы быть в итоге накоплена к уже имеющейся условной тысяче евро – была бы в разы крупнее“.

В качестве довода Юлия приводит пример: „Давайте рассмотрим, как принятое три года назад решение повлияло на сумму 1000 евро, накопленных во II ступени. Если бы II ступень осталась нетронутой, то к 1000 евро в ней на сегодняшний день за счет доходности фондов добавилось бы почти 150 евро, тем самым дальнейшее накопление продолжалось бы уже исходя из суммы в 1150 евро. Поскольку при досрочном снятии денег с 1000 пенсионных евро был уплачен подоходный налог 20%, на банковский счет бывший пенсионный клиент получил лишь 800 евро. Тем самым разница в суммах составляет почти 30%. Если же те самые 800 евро остались просто лежать на банковском счету и никоим образом не были использованы, то инфляция забрала еще около половины их ценности“.

„Государство возвращает подоходный налог со сделанных там взносов, если взносы в третью ступень не превышают 15% годового брутто-дохода лица и не превышают 6000 евро. Поэтому тем, кто преждевременно вывел деньги из второй пенсионной ступени, было бы разумно накопить как можно больше в третьей пенсионной ступени. Вывести деньги оттуда можно в любой момент, как частично, так и полностью. Это означает, что если возникнет необходимость вывести деньги из третьей ступени до наступления пенсионного возраста, вкладчик может сам решить, с какой суммы он будет снимать деньги, и в то же время он может сразу же продолжить накопление в третью ступень как фиксированный платеж и разовый платеж. Это разумный способ обеспечить свое финансовое будущее“, – говорит Мааринг.

Руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Моника Мааринг также утверждает, после второй пенсионной ступени наиболее выгодным способом сбора и приумножения денег является третья ступень, в том числе и с точки зрения налогов.

„Радует, что осознанность эстонского населения повышается. Все больше молодежи проявляет заинтересованность в инвестировании в свою собственную пенсию. Растет и интерес к различным пенсионным фондам, – соглашается Тарво Ваарметс, преподаватель Таллиннского технического университета, соавтор трех учебников финансовой грамотности. – Финансово грамотные люди знают, что разумно инвестировать свои сбережения. Инвестирование и создает потенциальное богатство. Инвестирование с долгосрочной перспективой обычно увеличивает благосостояние на фондовых рынках в среднем примерно на 8–10% в год. Несмотря на трудности экономического роста, Эстония на сегодняшний день создала достаточно хорошую пенсионную систему. В рамках этой структуры люди также могут инвестировать в индексные фонды в течение своей трудовой жизни. Это означает, что пенсионные инвесторы применяют очень важные, фундаментальные принципы денежной мудрости – они инвестируют последовательно и на долгосрочную перспективу. Согласно исследованиям, такая стратегия также приносит очень хорошие результаты“.

Когда не хватает на ремонт

В „МК-Эстонию“ поступил вопрос от читателя: „Я получаю минималку и теперь хочу снять деньги со II ступени, потому что мне нужно отремонтировать кухню. Правда ли, что выплаты из II ступени лишат меня налоговых льгот (не облагаемого подоходным налогом минимума в размере 500 евро в месяц)? И мне придется после этого еще доплачивать налоги с зарплаты?“

Руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк считает, что если нужен ремонт, то стоит сначала уточнить в банке, можно ли получить банковский кредит с более выгодной процентной ставкой, чем подоходный налог, удержанный с выплаты из II ступени. В этом случае, по словам Пейк, можно приступить к ремонту сразу, а не ждать деньги из II ступени 5–9 месяцев. „Помимо этого, вы продолжите подготовку к пенсии с поддержкой от государства. Выплата из II ступени не влияет/не уменьшает необлагаемый налогом доход лица, поэтому налоговые льготы, возникающие из суммы дохода, не затрагиваются. Однако это решение может оказать влияние в пенсионном возрасте, поэтому стоит изучить альтернативы, позволяющие покрыть необходимые сегодня расходы, а не начинать делать это сразу за счет будущего“, – советует Кайре Пейк.

Советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Эстонии Керту Федотов также заверяет, что после вывода денег из второй ступени никто не лишается налоговых льгот, но тем не менее эта идея не из лучших.