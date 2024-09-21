Чужие долги: жительницу Эстонии атаковали СМС-сообщениями с требованием оплатить чужие штрафы и покупки

Чтобы выманить у человека деньги, мошенники не гнушаются никакими способами. Вызывая у человека сильные эмоции, такие как страх, жалость, алчность, гнев и т. д., они толкают его на опрометчивые поступки, именно поэтому стражи порядка в нашей стране не устают призывать сограждан к постоянной бдительности. Но бесконечное пребывание в напряжении – это серьезный стресс. Согласно старинной пословице, человек, боящийся обжечься молоком, начинает дуть на воду. Точно так же многие из нас начинают относиться с подозрением к любому сообщению или звонку, который выходит за рамки повседневной жизни.

Наша читательница Екатерина (имя изменено, настоящее известно редакции – прим. ред.) рассказала свою историю – о подозрительных смс-сообщениях, которые не первый год изрядно мотают ей нервы.

14 СМС за месяц

„Когда мне пришло самое первое сообщение, там было сказано: „Елена (хочу заметить, меня зовут не Елена, а фамилия в смс указана вовсе не была), в такие-то годы вы обучались в институте в Тарту и не заплатили за обучение. Если вы не заплатите данную сумму и штраф, дело будет передано в суд“. Подписано – Julianus Inkasso, указан телефон, и я как честный человек позвонила, чтобы разобраться. Я им сказала: „Я собираюсь на пенсию, и я никогда не училась в Тарту!“

Екатерина говорит, что тогда она совершила ошибку, назвав им свою фамилию.

„Мне сказали: „Хорошо, мы все проверим“, извинились, и где-то год меня не тревожили, – продолжает женщина. – Однако через год, смотрю, опять пришло СМС: „Елена (опять!), вы в 1993 году заказали в таком-то журнале тушь для ресниц…“. Я думаю – они что, с ума сошли? Перезваниваю на тот номер, с которого пришло СМС, и говорю: „Прошло столько лет, какая еще тушь? Я никогда ничего не заказывала по каталогам! Дайте ваш адрес, я приеду, и мы на месте разберемся“. Но мне сказали, что общение – только по телефону и e-mail, и в моих интересах не тянуть с оплатой. Я сказала, что, если они не прекратят мотать мне нервы, я сама на них в суд подам. Они отстали“.