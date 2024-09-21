Чужие долги: жительницу Эстонии атаковали СМС-сообщениями с требованием оплатить чужие штрафы и покупки
В течение нескольких лет читательница нашей газеты вынуждена быть начеку: ей поступают СМС, где от имени инкассо-фирмы велят оплатить некие очень давние долги. Женщина утверждает, что неоплаченные счета и штрафы не имеют к ней никакого отношения. Что делать в такой ситуации, разбиралась „МК-Эстония“.
Чтобы выманить у человека деньги, мошенники не гнушаются никакими способами. Вызывая у человека сильные эмоции, такие как страх, жалость, алчность, гнев и т. д., они толкают его на опрометчивые поступки, именно поэтому стражи порядка в нашей стране не устают призывать сограждан к постоянной бдительности. Но бесконечное пребывание в напряжении – это серьезный стресс. Согласно старинной пословице, человек, боящийся обжечься молоком, начинает дуть на воду. Точно так же многие из нас начинают относиться с подозрением к любому сообщению или звонку, который выходит за рамки повседневной жизни.
Наша читательница Екатерина (имя изменено, настоящее известно редакции – прим. ред.) рассказала свою историю – о подозрительных смс-сообщениях, которые не первый год изрядно мотают ей нервы.
14 СМС за месяц
„Когда мне пришло самое первое сообщение, там было сказано: „Елена (хочу заметить, меня зовут не Елена, а фамилия в смс указана вовсе не была), в такие-то годы вы обучались в институте в Тарту и не заплатили за обучение. Если вы не заплатите данную сумму и штраф, дело будет передано в суд“. Подписано – Julianus Inkasso, указан телефон, и я как честный человек позвонила, чтобы разобраться. Я им сказала: „Я собираюсь на пенсию, и я никогда не училась в Тарту!“
Екатерина говорит, что тогда она совершила ошибку, назвав им свою фамилию.
„Мне сказали: „Хорошо, мы все проверим“, извинились, и где-то год меня не тревожили, – продолжает женщина. – Однако через год, смотрю, опять пришло СМС: „Елена (опять!), вы в 1993 году заказали в таком-то журнале тушь для ресниц…“. Я думаю – они что, с ума сошли? Перезваниваю на тот номер, с которого пришло СМС, и говорю: „Прошло столько лет, какая еще тушь? Я никогда ничего не заказывала по каталогам! Дайте ваш адрес, я приеду, и мы на месте разберемся“. Но мне сказали, что общение – только по телефону и e-mail, и в моих интересах не тянуть с оплатой. Я сказала, что, если они не прекратят мотать мне нервы, я сама на них в суд подам. Они отстали“.
Но начиная с января этого года Екатерине каждый месяц через день приходят СМС-ки. Только за август – 14 СМС-ок! Теперь они снова на чужое имя – Наталья, но фамилия указана, и это фамилия Екатерины. Женщина сообщения игнорирует, но при этом очень нервничает.
„Когда я первый раз им позвонила и сказала, что в сообщении указано не мое имя, меня стали спрашивать, как я приобрела телефон, не меняла ли номер. Ну да, я меняла, я переходила от одного оператора к другому, старый номер у меня забрали, дали этот. Но почему они шлют сообщения на разные имена, но всегда на мою фамилию? Мне это уже на нервы действует! Штрафы какие-то неоплаченные, безбилетный проезд… Я их уже и не читаю. У меня никогда не было никаких нарушений!“ – возмущается женщина.
Больше всего Екатерину удручает, что она не может понять, с чем имеет дело – с техническим сбоем или мошеннической атакой. А лишний раз звонить на номера, с которых приходят загадочные сообщения, она тоже не хочет, ведь чем меньше контактов – тем безопаснее.
„Как только я захожу в интернет-банк, мне тут же начитают поступать СМС-ки и звонки, – добавляет наша читательница. – Вот, например, хотела в банке оформить платежное поручение для оплаты счетов. Только мы начали с работником все оформлять, как у меня телефоне снова выскакивает СМС, и там этот номер. Я показала сообщение банковской служащей, она посмотрела и говорит – это вообще не номер Julianus Inkasso. Получается, мошенники?.. А даже если это мошенники, вы посмотрите, они не отвязываются от меня столько лет. Но при этом ни разу не приходили СМС на мое настоящее имя“.
Введение в заблуждение
„МК-Эстония“ обратилась в Julianus Inkasso с просьбой прокомментировать ситуацию читательницы, и в числе прочего дать знать, принадлежат ли номера, с которых Екатерина получает бесконечный поток СМС, этой фирме. Маарья Треуфельдт, руководитель группы маркетинга и коммуникаций, ответила коротко: „Если к человеку обращаются по неправильному имени и просят заплатить за то, что он никогда не покупал, это обычно является случаем введения в заблуждение. Такие ситуации могут возникать, например, при смене телефонных номеров“.
Она добавила, что для быстрого и эффективного разрешения ситуации лучше всего обратиться непосредственно в компанию, от имени которой предъявлены претензии. В большинстве случаев правильные контактные данные компаний можно найти на их сайте в интернете и в коммерческом регистре.
По словам руководителя службы по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, в полицию раньше не поступали сообщения о том, что мошенники используют упомянутую фирму для получения денежных средств или личной информации.
„Если человек абсолютно уверен, что у него нет долгов, которые могла бы требовать с него инкассо-фирма, то платить ничего не надо, – заверяет Тоатер. – В такой ситуации мы рекомендуем не перезванивать на номер, с которого пришло сообщение, но найти официальные контакты организации, чтобы выяснить подробности и убедиться в своей правоте“.
„Если в сообщении есть ссылка, то это должно стать первым сигналом тревоги, что что-то не так, – подчеркивает она. – Рекомендация полиции – не нажимайте на ссылки, которые присылают в сообщении, электронном письме или в чате, так как при нажатии открывается фальшивая страница, созданная мошенниками. Если вы случайно нажали на ссылку, не вводите свои данные на сайте, а просто закройте его. Не лишним будет дать знать о подобных сообщениях в полицию – так мы сможем более эффективно выстраивать нашу превентивную деятельность“.
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На это рассчитывают аферисты: когда человек получает тревожное СМС, первая реакция – все бросить и позвонить по номеру из сообщения.
Иллюстративное фото: Freepik.com