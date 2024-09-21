WWF требует приостановить вылов дикого лосося в Балтийском море

Фонд дикой природы WWF требует приостановить вылов дикого лосося в основной части бассейна Балтийского моря и Ботническом заливе на следующий год. По его данным, состояние популяции в этих районах катастрофически слабое.

Численность лосося, мигрирующего из Балтийского моря в реки Ботнического залива, резко упала за последние два года, сообщает WWF в своем пресс-релизе. Например, численность лосося, поднимающегося на нерест в реку Торнионйоки, сократилось на 70%, а количество рыб-производителей уменьшилось наполовину от целевого уровня.

Причина резкого снижения популяции лосося пока неизвестна.

Ведущий эксперт WWF Финляндии по рыболовству Матти Оваска говорит, что в этой неопределенной ситуации необходимо приостановить вылов дикого лосося на следующий год.

– Сейчас необходимо свести к нулю всю избыточную смертность лосося. Временное прекращение рыболовства – это единственный способ попытаться повлиять на численность рыбы, способной нереститься, – отмечает Оваска.

WWF считает, что вылов искусственно выращенного лосося в Финском заливе можно продолжить, но сезон рыболовства следует начать позже.

Чтобы избежать вылова дикого лосося, рыболовство должно открываться летом только после того, как дикий лосось, направляющийся в реки Ботнического залива, пройдет Финский залив. Искусственно выращенный лосось обычно поднимается на нерест позже дикого.