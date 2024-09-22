Чиновник о школьной реформе: к чему нужно быть готовым детям и их родителям

Эта реформа готовилась давно – школы, управляющие организации и государство прилагали совместные усилия, чтобы все получилось. Сейчас можно утверждать, что школы к переходу на образование на эстонском языке готовы, и учителя для классов, в которых будет проходить переход, найдены – это подтвердили нам все местные самоуправления.

Переход на эстонское образование начинается с детских садов, а также с первого и четвертого классов с сентября этого года и, согласно коалиционному соглашению, продлится до 2030 года. Государство предусмотрело конкретные меры поддержки на период перехода до 2030 года. Конечно, в течение ближайших шести лет могут возникнуть неожиданные трудности, но при совместных усилиях всех сторон их следует воспринимать с пониманием и решать, исходя прежде всего из потребностей учащихся.

– Впервые в истории восстановленной независимой Эстонии все дети, поступающие в первый класс, начинают обучение на эстонском языке. Эстония долго готовилась к переходу, чтобы предоставить всем детям возможность получить качественное образование на государственном языке, создать равные возможности на рынке труда и повысить социальную сплоченность. Это – одна из самых амбициозных целей в области образования за последние десятилетия и последний шаг в долгом постепенном процессе, начавшемся после восстановления независимости Эстонии.

– Как вы оцениваете готовность школ к переходу на эстонский язык обучения?

Еще в августе мы связались с Министерством образования и науки и попросили организовать интервью с министром Кристиной Каллас, чтобы получить ответы на острые вопросы „из первых рук“. Но, к сожалению, у министра образования и науки Кристины Каллас не нашлось для этого времени в ее плотном графике. В итоге о школьной реформе нам рассказал руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Ингар Дуболазов.

С 1 сентября все бывшие русские образовательные учреждения начали учебу на эстонском языке. И многие школьники, а также их родители до сих пор испытывают тревогу из-за неопределенности.

Министерство выделило Тартускому и Таллиннскому университетам в общей сложности 7,7 миллиона евро, чтобы в учебном 2024–2025 году вузы открыли дополнительно (то есть помимо созданных за счет финансирования) 445 учебных мест на программах подготовки учителей и опорных специалистов.

Для повышения интереса к педагогическому образованию мы увеличили количество учебных мест, также идут различные кампании в социальных сетях по популяризации профессии учителя, а в Ида-Вирумаа учителям назначена повышенная зарплата. Кроме того, мы инициировали переговоры по образовательному соглашению, чтобы договориться с ответственными сторонами по поводу лучших условий работы, заработной платы и карьеры для учителей.

Решать проблему нехватки учителей – приоритет для государства, и в этом направлении предприняты важные шаги. Например, студентам, обучающимся на педагогов, предлагают поддержку в виде стипендии в размере 400 евро.

– Руководители и учредители школ активно работали над тем, чтобы в каждой школе к новому учебному году были необходимые учителя. Школы также подтвердили, что в переходных классах – то есть в первом и четвертом – все учителя уже имеются. В то же время нехватка педагогов, безусловно, является важной темой, над которой также ведется работа.

– Сколько еще учителей не хватает, и как решают эту проблему?

Также были уточнены требования к знанию языка для опорных специалистов – специалисты, работающие на эстонском языке, должны владеть им на уровне C1 с 1 августа 2026 года.

Для учителей международных школ установлено требование к знанию эстонского языка на уровне B1 с 1 сентября 2026 года. Введено новое требование, согласно которому знание эстонского языка помощниками учителей в детских садах должно соответствовать уровню B2 к 1 сентября 2026 года. До этого времени знание эстонского языка у помощников учителей в детских садах может быть на уровне A2.

Чтобы переход прошел более гладко, правительство в июле этого года уточнило требования к знанию эстонского языка для работников образования. Учителям общеобразовательных школ, преподающим на другом языке, а не на эстонском, и на которых распространяется требование о знании эстонского языка на уровне B2, дано время до 1 августа 2025 года, чтобы достичь необходимого уровня владения языком.

Все управляющие школами за пределами Ида-Вирумаа, где учатся ученики с родным языком, отличным от эстонского, получили средства на языковую поддержку, а детские сады – финансирование для группового обучения. В 2024 году государство выплачивает дополнительные средства на обучение эстонскому языку на сумму 6,2 миллиона евро. Все эти средства могут быть использованы образовательными учреждениями для выплаты более высокой зарплаты учителям за пределами Ида-Вирумаа.

Школам и дошкольным учреждениям, переходящим на обучение на эстонском языке, полагается субсидия на приобретение учебных материалов – в размере 100 евро на каждого ученика, поступающего в детсад или в первый и четвертый классы школы, если родной язык ребенка отличается от эстонского.

Кроме того, предоставляют финансирование для повышения эффективности управления образовательным учреждением. В дошкольном учреждении поддержка составляет 27 евро на каждого ребенка, а в общеобразовательной школе и профессиональном учебном заведении – 45 евро на ученика в год.

С 1 сентября 2024 года размер доплаты составляет: для воспитателя в дошкольном учреждении – 546 евро в месяц; для учителя общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения – 910 евро в месяц; для опорного специалиста в дошкольном учреждении, общеобразовательной школе и профессиональном учебном заведении (специальный педагог, логопед, школьный психолог, социальный педагог) – 910 евро.

В Ида-Вирумаа можно найти учителей, поскольку в предстоящем учебном году продолжится выплата повышенной зарплаты учителям, преподающим на эстонском языке в этом регионе.

– Директор школы играет ключевую роль в поиске учителей. Он должен быть активным рекрутером, который общается с потенциальными новыми учителями, ищет способы достичь этой целевой аудитории и отвечает за то, чтобы в его школе были необходимые педагоги.

– Что случится, если к 1 сентября какой-либо директор школы не сможет укомплектовать учреждение учителями? Что тогда делать? Насколько велика ответственность директора за это?

Данные меры уже принесли плоды – в этом году на педагогические специальности подали на тысячу заявок больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о росте популярности профессии.

Всего в этом году в сфере подготовки учителей при поддержке государственного финансирования в университетах – чуть больше 1500 учебных мест, что примерно соответствует количеству 2023 года (в прошлом году министерство также выделило дополнительные средства).

Найти то, чего нет

– Детские сады принимают на работу людей без педагогического образования? Как в таком случае оценивается компетентность учителя?

– Образовательные учреждения проводят конкурсы, и выбор персонала – ответственность руководителя конкретного учреждения. Директор оценивает квалификацию и педагогическую компетентность кандидата, при необходимости направляет учителя на курсы повышения квалификации или на получение педагогического образования. Заключает трудовой договор с работником и все необходимые договоренности, исходя из компетенции кандидата.

– В одном из интервью министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что в Нарве нет проблем с нехваткой учителей, почему же такие проблемы существуют в Таллинне?

– Как сказал вице-мэр Таллинна Алексей Яшин, в Таллинне каждый год не хватает около ста учителей, и это не связано с переходом на обучение на эстонском языке.

– Почему молодежь не хочет работать в школе?

– Мир труда за последние годы сильно изменился по сравнению с прошлым. Если раньше выбор специальности и карьеры при поступлении в университет был, как правило, решением на всю жизнь, то сегодня это уже не так.

Сейчас становится обыденным, что человек с педагогическим образованием делает карьеру в другой области и затем возвращается в преподавание. В Эстонии – много людей с педобразованием, не работающих по профессии, директора и учредители школ круглый год ведут работу по найму, чтобы вернуть их в школу.

В то же время программа Noored Kooli смогла отобрать на свой ежегодный поток около 40–45 участников из примерно 700 желающих. Конкурс у них – очень плотный, так что многие хотят пойти работать в школу.

„Позитивно относятся“

– В результате реформы больше не будет разделения на русские и эстонские школы, но готовы ли к этому родители детей, чей родной язык – эстонский? Известно, что некоторые родители уже сейчас недовольны тем, что в эстонские школы поступает много учеников из русских семей.