Чиновник о школьной реформе: к чему нужно быть готовым детям и их родителям(2)
В этом году первый школьный день выдался особенно волнующим для всех. Реформа образования стартовала: ученики первых и четвертых классов во всех, теперь уже бывших, русских школах Эстонии, а также в детских садах будут учиться на государственном языке. Некоторые политики назвали это 1 сентября „историческим“. „МК-Эстонии“ выяснила, как будет проходить переход и какие проблемы еще остались нерешенными.
С 1 сентября все бывшие русские образовательные учреждения начали учебу на эстонском языке. И многие школьники, а также их родители до сих пор испытывают тревогу из-за неопределенности.
Еще в августе мы связались с Министерством образования и науки и попросили организовать интервью с министром Кристиной Каллас, чтобы получить ответы на острые вопросы „из первых рук“. Но, к сожалению, у министра образования и науки Кристины Каллас не нашлось для этого времени в ее плотном графике. В итоге о школьной реформе нам рассказал руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Ингар Дуболазов.
Школы готовы
– Как вы оцениваете готовность школ к переходу на эстонский язык обучения?
– Впервые в истории восстановленной независимой Эстонии все дети, поступающие в первый класс, начинают обучение на эстонском языке. Эстония долго готовилась к переходу, чтобы предоставить всем детям возможность получить качественное образование на государственном языке, создать равные возможности на рынке труда и повысить социальную сплоченность. Это – одна из самых амбициозных целей в области образования за последние десятилетия и последний шаг в долгом постепенном процессе, начавшемся после восстановления независимости Эстонии.
Переход на эстонское образование начинается с детских садов, а также с первого и четвертого классов с сентября этого года и, согласно коалиционному соглашению, продлится до 2030 года. Государство предусмотрело конкретные меры поддержки на период перехода до 2030 года. Конечно, в течение ближайших шести лет могут возникнуть неожиданные трудности, но при совместных усилиях всех сторон их следует воспринимать с пониманием и решать, исходя прежде всего из потребностей учащихся.
Эта реформа готовилась давно – школы, управляющие организации и государство прилагали совместные усилия, чтобы все получилось. Сейчас можно утверждать, что школы к переходу на образование на эстонском языке готовы, и учителя для классов, в которых будет проходить переход, найдены – это подтвердили нам все местные самоуправления.
Чтобы переход прошел более гладко, правительство в июле этого года уточнило требования к знанию эстонского языка для работников образования. Учителям общеобразовательных школ, преподающим на другом языке, а не на эстонском, и на которых распространяется требование о знании эстонского языка на уровне B2, дано время до 1 августа 2025 года, чтобы достичь необходимого уровня владения языком.
Для учителей международных школ установлено требование к знанию эстонского языка на уровне B1 с 1 сентября 2026 года. Введено новое требование, согласно которому знание эстонского языка помощниками учителей в детских садах должно соответствовать уровню B2 к 1 сентября 2026 года. До этого времени знание эстонского языка у помощников учителей в детских садах может быть на уровне A2.
Также были уточнены требования к знанию языка для опорных специалистов – специалисты, работающие на эстонском языке, должны владеть им на уровне C1 с 1 августа 2026 года.
Все решают кадры
– Сколько еще учителей не хватает, и как решают эту проблему?
– Руководители и учредители школ активно работали над тем, чтобы в каждой школе к новому учебному году были необходимые учителя. Школы также подтвердили, что в переходных классах – то есть в первом и четвертом – все учителя уже имеются. В то же время нехватка педагогов, безусловно, является важной темой, над которой также ведется работа.
Решать проблему нехватки учителей – приоритет для государства, и в этом направлении предприняты важные шаги. Например, студентам, обучающимся на педагогов, предлагают поддержку в виде стипендии в размере 400 евро.
Для повышения интереса к педагогическому образованию мы увеличили количество учебных мест, также идут различные кампании в социальных сетях по популяризации профессии учителя, а в Ида-Вирумаа учителям назначена повышенная зарплата. Кроме того, мы инициировали переговоры по образовательному соглашению, чтобы договориться с ответственными сторонами по поводу лучших условий работы, заработной платы и карьеры для учителей.
Министерство выделило Тартускому и Таллиннскому университетам в общей сложности 7,7 миллиона евро, чтобы в учебном 2024–2025 году вузы открыли дополнительно (то есть помимо созданных за счет финансирования) 445 учебных мест на программах подготовки учителей и опорных специалистов.
Всего в этом году в сфере подготовки учителей при поддержке государственного финансирования в университетах – чуть больше 1500 учебных мест, что примерно соответствует количеству 2023 года (в прошлом году министерство также выделило дополнительные средства).
Данные меры уже принесли плоды – в этом году на педагогические специальности подали на тысячу заявок больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о росте популярности профессии.
– Что случится, если к 1 сентября какой-либо директор школы не сможет укомплектовать учреждение учителями? Что тогда делать? Насколько велика ответственность директора за это?
– Директор школы играет ключевую роль в поиске учителей. Он должен быть активным рекрутером, который общается с потенциальными новыми учителями, ищет способы достичь этой целевой аудитории и отвечает за то, чтобы в его школе были необходимые педагоги.
В Ида-Вирумаа можно найти учителей, поскольку в предстоящем учебном году продолжится выплата повышенной зарплаты учителям, преподающим на эстонском языке в этом регионе.
С 1 сентября 2024 года размер доплаты составляет: для воспитателя в дошкольном учреждении – 546 евро в месяц; для учителя общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения – 910 евро в месяц; для опорного специалиста в дошкольном учреждении, общеобразовательной школе и профессиональном учебном заведении (специальный педагог, логопед, школьный психолог, социальный педагог) – 910 евро.
Кроме того, предоставляют финансирование для повышения эффективности управления образовательным учреждением. В дошкольном учреждении поддержка составляет 27 евро на каждого ребенка, а в общеобразовательной школе и профессиональном учебном заведении – 45 евро на ученика в год.
Школам и дошкольным учреждениям, переходящим на обучение на эстонском языке, полагается субсидия на приобретение учебных материалов – в размере 100 евро на каждого ученика, поступающего в детсад или в первый и четвертый классы школы, если родной язык ребенка отличается от эстонского.
Все управляющие школами за пределами Ида-Вирумаа, где учатся ученики с родным языком, отличным от эстонского, получили средства на языковую поддержку, а детские сады – финансирование для группового обучения. В 2024 году государство выплачивает дополнительные средства на обучение эстонскому языку на сумму 6,2 миллиона евро. Все эти средства могут быть использованы образовательными учреждениями для выплаты более высокой зарплаты учителям за пределами Ида-Вирумаа.
Найти то, чего нет
– Детские сады принимают на работу людей без педагогического образования? Как в таком случае оценивается компетентность учителя?
– Образовательные учреждения проводят конкурсы, и выбор персонала – ответственность руководителя конкретного учреждения. Директор оценивает квалификацию и педагогическую компетентность кандидата, при необходимости направляет учителя на курсы повышения квалификации или на получение педагогического образования. Заключает трудовой договор с работником и все необходимые договоренности, исходя из компетенции кандидата.
– В одном из интервью министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что в Нарве нет проблем с нехваткой учителей, почему же такие проблемы существуют в Таллинне?
– Как сказал вице-мэр Таллинна Алексей Яшин, в Таллинне каждый год не хватает около ста учителей, и это не связано с переходом на обучение на эстонском языке.
– Почему молодежь не хочет работать в школе?
– Мир труда за последние годы сильно изменился по сравнению с прошлым. Если раньше выбор специальности и карьеры при поступлении в университет был, как правило, решением на всю жизнь, то сегодня это уже не так.
Сейчас становится обыденным, что человек с педагогическим образованием делает карьеру в другой области и затем возвращается в преподавание. В Эстонии – много людей с педобразованием, не работающих по профессии, директора и учредители школ круглый год ведут работу по найму, чтобы вернуть их в школу.
В то же время программа Noored Kooli смогла отобрать на свой ежегодный поток около 40–45 участников из примерно 700 желающих. Конкурс у них – очень плотный, так что многие хотят пойти работать в школу.
„Позитивно относятся“
– В результате реформы больше не будет разделения на русские и эстонские школы, но готовы ли к этому родители детей, чей родной язык – эстонский? Известно, что некоторые родители уже сейчас недовольны тем, что в эстонские школы поступает много учеников из русских семей.
– В последние годы стало очевидно, что в эстонских учебных заведениях растет число учеников с родным языком, отличным от эстонского. Последний мониторинг интеграции показал, что русскоязычное население поддерживает образовательную реформу. Доля сторонников перехода составляет 70 процентов среди всех русскоязычных респондентов. Среди эстонцев 96 процентов поддерживают решение правительства, из которых 70 процентов абсолютно позитивно относятся к переходу. Это подтверждает, что переход на образование на эстонском языке соответствует предпочтениям родителей.
Безусловно, информирование и разъяснение для родителей необходимы как сегодня, так и в будущем, этим могут заниматься Министерство образования и науки, руководство и учредители школ, учителя. На фоне общей глобализации и в будущем во всех школах будет расти количество учеников с родным языком, отличным от государственного, это неизбежно по всей Европе.
Институт эстонского языка предлагает всем работникам сферы образования Эстонии (включая работников дополнительного образования и молодежной сферы) методические курсы, которые позволят всем ученикам освоить эстонский язык на одинаковом уровне, независимо от их родного языка. Если родители увидят, что учителя владеют методикой, их страхи также исчезнут.
Родители, чей родной язык – не эстонский, должны всячески помогать и поощрять своего ребенка, учащегося на государственном. Самое важное – дать ребенку понять, что эстонский язык ценен. Знание эстонского открывает все двери – оно необходимо ребенку как для дальнейшего обучения, так и для поиска работы, общения и участия в жизни Эстонии.
Родители же должны запастись терпением в ожидании успехов своего ребенка. Если ребенок идет в детский сад или в школу в эстонскую среду, нельзя ожидать от него свободного владения эстонским языком через неделю или даже пару месяцев. Кроме того, родитель должен знать, что если ребенок, у которого родной язык – не эстонский, попадает в эстонскую образовательную среду, то естественно, что у него может начаться так называемый „период молчания“, который пройдет, когда ребенок адаптируется. В такой ситуации родителю следует поддержать ребенка, самому проявляя интерес к эстонскому языку. Ведь ребенок копирует установки своих родителей.
– Многие родители опасаются, что качество обучения в школах ухудшится в связи с реформой. Русскоязычные учителя, которые только что сдали экзамен, но ранее не преподавали на эстонском языке, начнут учить других носителей русского языка… Как вы считаете, насколько качественным будет такое обучение?
– Задача каждого учебного заведения – прежде всего создать среду, частью которой является преподавание на эстонском языке. Институт эстонского языка организует для русскоязычных учителей стажировки (продолжительностью до трех недель) в учебных заведениях с преподаванием на эстонском. Там педагоги могут и практиковаться в языке, и освоить методику преподавания.
Обучение эстонскому языку для педагогов, конечно, не заканчивается сдачей экзамена. Качество обучения – это ответственность учредителя школы. Министерство образования и науки также следит за качеством обучения в школах через надзор и оценочные работы в 4-х и 7-х классах, а также посредством выпускных экзаменов.
„Особенности влияют“
– Каким вы видите процесс обучения на эстонском языке для „особых“ детей, учитывая, что многим из них сложно учиться даже на русском?
– Образование на эстонском языке обеспечено и детям с особыми потребностями. Переход таких детей происходит в темпе, соответствующем их возможностям. Важно обеспечить условия, поддерживающие освоение языка, включая преподавателя, владеющего эстонским и методикой его преподавания, а также возможность находиться в среде, где можно практиковать эстонский язык.
В зависимости от особых потребностей могут возникнуть ситуации, когда необходимо использовать оба языка в течение более длительного времени, особенно на ранних этапах (обычно развитие родного языка происходит до 3-летнего возраста).
Многоязычные дети с особыми потребностями могут изучать второй язык на том же уровне, что и одно-язычные дети с особыми потребностями. Это означает, что они будут учить эстонский в соответствии с общим уровнем развития, что также способствует когнитивному и языковому развитию, но только при наличии благоприятных условий.
Особенности влияют на освоение второго языка. Время обучения может быть более длительным, что в свою очередь удлиняет и общий период учебы.
Методика преподавания эстонского языка должна быть интегрирована в методику обучения детей с особыми потребностями, так как стандартных решений нет. Смена языка обучения может неизбежно привести к временным трудностям. Важно, чтобы детский сад и школа предоставляли дополнительную поддержку в рамках общей помощи тем детям, у которых возникло отставание в развитии в детском саду или отставание в школьных занятиях.
„Два часа в неделю“
– Если говорить в более широком смысле – почему люди не знают эстонского? Проблема в методиках?
– С каждым годом все больше людей владеют государственным языком. Все чаще мы видим, как люди с неэстонскими именами дают интервью на прекрасном эстонском. В Эстонии более 20 лет существуют классы погружения, и есть целое поколение молодых и среднего возраста людей, которые прекрасно владеют эстонским.
Для тех, кто хочет выучить эстонский, – множество возможностей. Например, Фонд интеграции предлагает различные способы подтянуть свои знания, включая курсы, языковые кафе и предварительное тестирование уровня владения языком.
Для работников образовательной сферы Институт эстонского языка предлагает курсы уровней B1 и C1. Курсы проходят в Таллинне, Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве. Группы формируют из работников образовательной сферы, прошедших предварительное тестирование.
Для практики владения эстонским языком, включая профессиональную лексику, Фонд интеграции и Институт эстонского языка предлагают языковые стажировки. Касса по безработице – пособие на обучение, что позволяет организовать курсы языка непосредственно в своем учебном заведении.
– Что нужно делать, чтобы сохранить родной язык, научиться на нем читать и писать, если все обучение и общение происходит на государственном?
– Если родной язык ребенка – такой же, как и у его родителей, но ребенок обучается и взаимодействует в детском саду или школе на эстонском, то он будет слышать и говорить на обоих языках в относительно равной степени. Родителям не нужно говорить с ребенком на эстонском, они должны говорить именно на своем родном языке. Родители играют самую важную роль в формировании навыков владения родным языком и культурной идентичности ребенка.
Кроме того, школа может предоставить возможность изучать родной язык и культуру ученика в течение всех девяти лет основной школы по два часа в неделю, если в школе есть как минимум десять детей с одним и тем же родным языком. Также государство поддерживает деятельность культурных обществ национальных меньшинств, связанных с сохранением и развитием языка и культуры этих меньшинств, предоставляя субсидии на их деятельность.
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