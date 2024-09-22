Педагог о реформе: Ребенок знает, что дома его ждет этот же учебник и эта же глава, но на русском языке. Мотивация падает

„Еще в программе погружения мы говорили о том, что родители, желая поддержать ребенка, покупали домой такой же ученик на русском языке. И тогда ребенок изучал какую-то тему на эстонском, потом приходил и прочитывал на русском. Абсолютное дублирование уменьшает мотивацию ребенка быть вовлеченным или участвовать в процессе на эстонском языке на уроке. Ребенок не прикладывает усилия, а ведь любая учеба — это определенные усилия. Ребенок знает, что дома его ждет этот же учебник и эта же глава, но на русском языке. И у него просто нет необходимости и нет внешней мотивации участвовать в учебной деятельности на уроке, — рассказывает о своем опыте Анна и утверждает, что в данном случае роль родителя — предлагать дополнительный материал, а не дублировать то, что ребенок изучает на эстонском языке. Если родитель знает, что ребенок начал изучать тему фотосинтеза, можно предложить изучить энциклопедию, посмотреть документальный фильм — главное, чтобы информация не дублировалась. При поддержке родителя ребенок может получить определенную информацию по интересующей его теме без того, чтобы было все буквально „один к одному“.