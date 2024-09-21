Открыт прием кандидатур на премии в области интеграции

В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 25-й раз вручат премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции в пяти номинациях:

Золотой фонд интеграции – популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции;

Создатель диалога культур – претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком;

Искра года – человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции;

Вестник года – формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов;

Специальная премия Года богатства культур – повышение осведомленности о культурном многообразии Эстонии и способствование его развитию в рамках Года богатства культур.

В кандидаты на премии в области интеграции можно выдвинуть людей и организации из разных сфер за деятельность с 1 сентября 2023 по 31 декабря 2024 года. В номинации „Золотой фонд интеграции“ приветствуются деятели, которые вносят свой вклад в интеграцию на протяжении многих лет.

Лауреатов из предложенных кандидатур выберет жюри, состоящее из экспертов в области интеграции. Каждый номинант получит премию в размере 1000 евро. Министр культуры Хейди Пурга наградит лауреатов этого года на торжественной церемонии, которая состоится в Таллинне 10 декабря 2024 года.

Прием кандидатур на премии в области интеграции открыт до 2 октября 2024 года. Анкету и всю подробную информацию можно найти на сайте Фонда интеграции по адресу integratsioon.ee .

Лауреаты премий в области интеграции за последние 3 года: Золотой фонд интеграции 2023 Павел Иванов 2022 Елена Скульская и Марью Лауристин 2021 Премия не присуждалась Создатель диалога культур 2023 Мария Сакариас 2022 Хелен Силдна 2021 Институт Эстонии Искра года 2023 Кирилл Бадикин 2022 Украинская школа Таллиннской Лиллекюлаской гимназии 2021 Женская сборная Эстонии по фехтованию 2021 Sofiit Klubi Вестник года 2023 Редакция Радио 4 2022 Отдел по связям с общественностью Эстонского национального музея 2021 Тийна Пяртель

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