Открыт прием кандидатур на премии в области интеграции
Фонд интеграции совместно с Министерством культуры призывает выразить признательность людям и организациям, деятельность которых способствует интеграции, выдвинув их в кандидаты на премии в области интеграции. Прием кандидатур открыт до 2 октября 2024 года.
В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 25-й раз вручат премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции в пяти номинациях:
Золотой фонд интеграции – популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции;
Создатель диалога культур – претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком;
Искра года – человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции;
Вестник года – формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов;
Специальная премия Года богатства культур – повышение осведомленности о культурном многообразии Эстонии и способствование его развитию в рамках Года богатства культур.
В кандидаты на премии в области интеграции можно выдвинуть людей и организации из разных сфер за деятельность с 1 сентября 2023 по 31 декабря 2024 года. В номинации „Золотой фонд интеграции“ приветствуются деятели, которые вносят свой вклад в интеграцию на протяжении многих лет.
Лауреатов из предложенных кандидатур выберет жюри, состоящее из экспертов в области интеграции. Каждый номинант получит премию в размере 1000 евро. Министр культуры Хейди Пурга наградит лауреатов этого года на торжественной церемонии, которая состоится в Таллинне 10 декабря 2024 года.
Прием кандидатур на премии в области интеграции открыт до 2 октября 2024 года. Анкету и всю подробную информацию можно найти на сайте Фонда интеграции по адресу integratsioon.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.