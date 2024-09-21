Новости Эстонии
21.09.2024, 11:40

Открыт прием кандидатур на премии в области интеграции

 
Фонд интеграции
Фонд интеграции
ФОТО: Фонд интеграции

Фонд интеграции совместно с Министерством культуры призывает выразить признательность людям и организациям, деятельность которых способствует интеграции, выдвинув их в кандидаты на премии в области интеграции. Прием кандидатур открыт до 2 октября 2024 года.

В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 25-й раз вручат премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции в пяти номинациях:

  • Золотой фонд интеграции – популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции;

  • Создатель диалога культур – претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком;

  • Искра года – человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции;

  • Вестник года – формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов;

  • Специальная премия Года богатства культур – повышение осведомленности о культурном многообразии Эстонии и способствование его развитию в рамках Года богатства культур.

В кандидаты на премии в области интеграции можно выдвинуть людей и организации из разных сфер за деятельность с 1 сентября 2023 по 31 декабря 2024 года. В номинации „Золотой фонд интеграции“ приветствуются деятели, которые вносят свой вклад в интеграцию на протяжении многих лет.

Лауреатов из предложенных кандидатур выберет жюри, состоящее из экспертов в области интеграции. Каждый номинант получит премию в размере 1000 евро. Министр культуры Хейди Пурга наградит лауреатов этого года на торжественной церемонии, которая состоится в Таллинне 10 декабря 2024 года.

Прием кандидатур на премии в области интеграции открыт до 2 октября 2024 года. Анкету и всю подробную информацию можно найти на сайте Фонда интеграции по адресу integratsioon.ee.

Лауреаты премий в области интеграции за последние 3 года:

Золотой фонд интеграции

2023 Павел Иванов

2022 Елена Скульская и Марью Лауристин

2021 Премия не присуждалась

Создатель диалога культур

2023 Мария Сакариас

2022 Хелен Силдна

2021 Институт Эстонии

Искра года

2023 Кирилл Бадикин

2022 Украинская школа Таллиннской Лиллекюлаской гимназии

2021 Женская сборная Эстонии по фехтованию

2021 Sofiit Klubi

Вестник года

2023 Редакция Радио 4

2022 Отдел по связям с общественностью Эстонского национального музея

2021 Тийна Пяртель

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