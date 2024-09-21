Экономика
21.09.2024, 10:25

Министр Келдо об отмене пособия по безработице: Касса по безработице должна сократить свои расходы и услуги

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Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (paremal) eesmärk tasakaalustada töötukassa suurenev kulu asutusesiseste kärbetega võiks olla igati meelepärane rahandusminister Jürgen Ligile (vasakul).
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (paremal) eesmärk tasakaalustada töötukassa suurenev kulu asutusesiseste kärbetega võiks olla igati meelepärane rahandusminister Jürgen Ligile (vasakul).
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В связи с предложенной правительством реформой пособий по безработице, Касса по безработице возьмет на себя дополнительные обязательства в размере более 40 млн евро. По словам министра экономики и промышленности Эркки Келдо (партия реформ), для покрытия дефицита департаменту нужно будет пересмотреть свои услуги и расходы, а не повышать ставку налога по страхованию от безработицы.

Правительство вчера дало зеленый свет плану, согласно которому пособие по безработице в его нынешнем виде будет отменено и будет создано новое, базовое пособие. Если по действующей системе пособия по безработице выплачиваются нуждающимся из государственного бюджета, то теперь пособие по страхованию от безработицы, основанное на базовой ставке, будет выплачиваться самой Кассой по безработице. Несмотря на то, что изменение влечет за собой дополнительные расходы департамента в размере более 40 миллионов евро, государство не планирует выделять Кассе по безработице дополнительные деньги на эти цели.

„Изменение в системе пособий по безработице повлияет как на бюджет Кассы по безработице, так и на ее будущую деятельность. Если обязанность по выплате пособия по безработице переносится из госбюджета в Кассу по безработице, это означает, что придется взять на себя ответственность в размере 40-50 миллионов евро“, - сказала Анника Коппель, руководитель отдела коммуникаций Кассы по безработице.

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