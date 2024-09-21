Министр Келдо об отмене пособия по безработице: Касса по безработице должна сократить свои расходы и услуги(67)
В связи с предложенной правительством реформой пособий по безработице, Касса по безработице возьмет на себя дополнительные обязательства в размере более 40 млн евро. По словам министра экономики и промышленности Эркки Келдо (партия реформ), для покрытия дефицита департаменту нужно будет пересмотреть свои услуги и расходы, а не повышать ставку налога по страхованию от безработицы.
Правительство вчера дало зеленый свет плану, согласно которому пособие по безработице в его нынешнем виде будет отменено и будет создано новое, базовое пособие. Если по действующей системе пособия по безработице выплачиваются нуждающимся из государственного бюджета, то теперь пособие по страхованию от безработицы, основанное на базовой ставке, будет выплачиваться самой Кассой по безработице. Несмотря на то, что изменение влечет за собой дополнительные расходы департамента в размере более 40 миллионов евро, государство не планирует выделять Кассе по безработице дополнительные деньги на эти цели.