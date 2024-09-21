Министр Келдо об отмене пособия по безработице: Касса по безработице должна сократить свои расходы и услуги

Правительство вчера дало зеленый свет плану, согласно которому пособие по безработице в его нынешнем виде будет отменено и будет создано новое, базовое пособие. Если по действующей системе пособия по безработице выплачиваются нуждающимся из государственного бюджета, то теперь пособие по страхованию от безработицы, основанное на базовой ставке, будет выплачиваться самой Кассой по безработице. Несмотря на то, что изменение влечет за собой дополнительные расходы департамента в размере более 40 миллионов евро, государство не планирует выделять Кассе по безработице дополнительные деньги на эти цели.