В воскресенье Bolt предоставит в бесплатное пользование 1000 самокатов

По словам Карла Апсолона, главы отдела самокатов Bolt, цель бесплатного предложения по аренде электросамокатов — дать людям возможность попробовать альтернативу личному автомобилю. „Мы видим, что популярность электросамокатов постоянно растет, поскольку все больше людей предпочитают их автомобилям и часто совмещают их использование с общественным транспортом. Недавнее исследование Bolt показало, что более половины (56%) пользователей самокатов регулярно используют их для ежедневных поездок на работу. В день без автомобилей мы хотим дать возможность еще большему количеству людей попробовать самокаты в качестве ежедневного средства передвижения“, — пояснил Апсолон.

Но бесплатными будут не все самокаты. По 15 городам Эстонии будет распределено в общей сложности 1000 самокатов, на которые будет действовать акция. В приложении Bolt необходимо будет отсканировать QR-код самоката, после чего клиент увидит, распространяется на него возможность бесплатной аренды или нет. Пользователи смогут бесплатно ездить на одном конкретном самокате в течение одного часа, однако есть возможность бесплатно использовать и несколько самокатов в течение дня.