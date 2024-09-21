В воскресенье Bolt предоставит в бесплатное пользование 1000 самокатов(6)
Завтра, 22 сентября, когда во всем мире будет проходить акция „День без автомобилей“, на платформе Bolt можно будет бесплатно арендовать самокат.
По словам Карла Апсолона, главы отдела самокатов Bolt, цель бесплатного предложения по аренде электросамокатов — дать людям возможность попробовать альтернативу личному автомобилю. „Мы видим, что популярность электросамокатов постоянно растет, поскольку все больше людей предпочитают их автомобилям и часто совмещают их использование с общественным транспортом. Недавнее исследование Bolt показало, что более половины (56%) пользователей самокатов регулярно используют их для ежедневных поездок на работу. В день без автомобилей мы хотим дать возможность еще большему количеству людей попробовать самокаты в качестве ежедневного средства передвижения“, — пояснил Апсолон.
Но бесплатными будут не все самокаты. По 15 городам Эстонии будет распределено в общей сложности 1000 самокатов, на которые будет действовать акция. В приложении Bolt необходимо будет отсканировать QR-код самоката, после чего клиент увидит, распространяется на него возможность бесплатной аренды или нет. Пользователи смогут бесплатно ездить на одном конкретном самокате в течение одного часа, однако есть возможность бесплатно использовать и несколько самокатов в течение дня.
Бесплатные самокаты можно будет найти в Таллинне, Тарту, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарве, Раквере, Хаапсалу, Выру, Курессааре, Пярну, Кейла, Пайде, Тюри, Валга и Вильянди.
Бесплатные самокаты доступны в каждом городе в ограниченном количестве:
В Таллинне - 560 шт
В Тарту - 185 шт
В Пярну, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарва - 50 шт.
В Раквере, Вильянди, Курессааре, Выру и Валга - 15 шт
В Хаапсалу, Пайде, Тюри и Кейла - 10 шт