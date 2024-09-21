ФОТО | В Вильяндимаа на дорогу выбежал лось. Машина разбита, водитель не пострадал(2)
В пятницу вечером, около 20:45, на 22-м километре шоссе Имавере - Вильянди - Каркси-Нуйа, в деревне Пааксима волости Пыхья-Сакала, произошло дорожно-транспортное происшествие из-за выбежавшего на дорогу лося.
По предварительным данным, лось внезапно выбежал перед автомобилем Mitsubishi и в результате удара упал на лобовое стекло. Сильнее всего пострадала передняя часть машины со стороны пассажирского сиденья. К счастью, в машине находился только водитель, который отделался испугом. Лось получил травмы, но когда на место прибыли охотники, животное уже ушло в лес. Охотники ушли на поиски раненого лося, чтобы его пристрелить.
С приближением осени дни становятся короче и темнее, а это несет с собой опасность того, что на дорогу могут внезапно выбежать животные. Полиция призывает быть быть особенно внимательным во время движения.