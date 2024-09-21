ФОТО | В Вильяндимаа на дорогу выбежал лось. Машина разбита, водитель не пострадал

По предварительным данным, лось внезапно выбежал перед автомобилем Mitsubishi и в результате удара упал на лобовое стекло. Сильнее всего пострадала передняя часть машины со стороны пассажирского сиденья. К счастью, в машине находился только водитель, который отделался испугом. Лось получил травмы, но когда на место прибыли охотники, животное уже ушло в лес. Охотники ушли на поиски раненого лося, чтобы его пристрелить.