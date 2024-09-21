Новости Эстонии
21.09.2024, 17:47

ФОТО | В Таллинне задержали мужчину, напавшего на 18-летнюю девушку

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Полиция сообщает, что подозреваемый в нападении на 18-летнюю девушку в центре Таллинна задержан.

По сообщениям полиции, 16 сентября в саду Канути в центре Таллинна неизвестный напал с ножом на 18-летнюю девушку.

„Мы активно расследовали это дело и просмотрели несколько записей с камер. На данный момент мы пришли к выводу, что нападавшим может быть мужчина на фотографии“, - сказала начальник процессуального отдела Ида-Харььюского района Инна Тоатер.

В субботу, 21 сентября, представитель полиции сообщил, что молодого человека задержали.

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