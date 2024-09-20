ФОТО | Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого, напавшего с ножом на женщину в саду Канути

„Мы активно расследовали это дело и просмотрели несколько записей с камер. На данный момент мы пришли к выводу, что нападавшим может быть мужчина на фотографии“, - сказала начальник процессуального отдела Ида-Харььюского района Инна Тоатер. Всех, кто узнает молодого человека на фотографии, просят позвонить в полицию по телефону 5328 5944. Вечером в понедельник в саду Канута произошел конфликт, в ходе которого в результате нападения с ножом была ранена 18-летняя девушка. Сотрудники полиции оказали пострадавшей первую помощь, и медики доставили ее в больницу.