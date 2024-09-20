Во Всемирном дне чистоты сегодня участвует рекордное количество участников - 60 500 человек

Участников Всемирного дня чистоты определенно больше, точное число станет известно только после Всемирной недели чистоты. В прошлом году в глобальной акции приняли участие 4,2% эстонцев, то есть 56 135 эстонцев, из них 92% — дети и молодежь.

„Невыразимо приятно осознавать, что все больше и больше эстонцев вносят свой реальный вклад в улучшение условий жизни всех нас. Особенно приятно большое участие наших учебных заведений, которое по-прежнему имеет растущую тенденцию. Наши дети и молодежь с радостью и энтузиазмом очищают природу от мусора“, - говорит Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии и генеральный директор Puhta Ilma koda.

По словам Хейди Солба, президента экологической организации Let’s Do It World, отвечающей за проведение этого глобального мероприятия, Всемирный день чистоты - это сильная инициатива, объединяющая все сектора. „Чтобы оказать долгосрочное воздействие, нам нужно выйти за рамки уборки и работать вместе во всех секторах – правительстве, бизнесе и гражданском обществе. Поскольку наша сеть охватывает большинство стран мира, у нас есть возможность добиться поистине системных изменений. Это требует совместных усилий, когда каждый сектор вносит свой вклад в создание устойчивого будущего. Пришло время укреплять сотрудничество, разрушать барьеры и делать смелые шаги к безотходному и чистому миру“, — говорит Солба.

Официально признанная Организацией Объединенных Наций глобальная кампания направлена на повышение осведомленности, стимулирование действий и продвижение устойчивых методов управления отходами. В этом году в Эстонии уборки проводятся в лесах, вдоль водоемов, на морском дне, а также на реках, вокруг зеленых насаждений и на кладбищах. Помимо обычной уборки участники борются с чужеродными видами и освобождаются от ненужной старой электроники.