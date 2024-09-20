Во Всемирном дне чистоты сегодня участвует рекордное количество участников - 60 500 человек
Сегодня, 20 сентября, проходит седьмой международный Всемирный день чистоты, на который в Эстонии зарегистрировалось рекордное количество человек. К утру сегодняшнего дня на сайте было зарегистрировано 60 500 человек и 488 уборок.
Участников Всемирного дня чистоты определенно больше, точное число станет известно только после Всемирной недели чистоты. В прошлом году в глобальной акции приняли участие 4,2% эстонцев, то есть 56 135 эстонцев, из них 92% — дети и молодежь.
„Невыразимо приятно осознавать, что все больше и больше эстонцев вносят свой реальный вклад в улучшение условий жизни всех нас. Особенно приятно большое участие наших учебных заведений, которое по-прежнему имеет растущую тенденцию. Наши дети и молодежь с радостью и энтузиазмом очищают природу от мусора“, - говорит Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии и генеральный директор Puhta Ilma koda.
По словам Хейди Солба, президента экологической организации Let’s Do It World, отвечающей за проведение этого глобального мероприятия, Всемирный день чистоты - это сильная инициатива, объединяющая все сектора. „Чтобы оказать долгосрочное воздействие, нам нужно выйти за рамки уборки и работать вместе во всех секторах – правительстве, бизнесе и гражданском обществе. Поскольку наша сеть охватывает большинство стран мира, у нас есть возможность добиться поистине системных изменений. Это требует совместных усилий, когда каждый сектор вносит свой вклад в создание устойчивого будущего. Пришло время укреплять сотрудничество, разрушать барьеры и делать смелые шаги к безотходному и чистому миру“, — говорит Солба.
Официально признанная Организацией Объединенных Наций глобальная кампания направлена на повышение осведомленности, стимулирование действий и продвижение устойчивых методов управления отходами. В этом году в Эстонии уборки проводятся в лесах, вдоль водоемов, на морском дне, а также на реках, вокруг зеленых насаждений и на кладбищах. Помимо обычной уборки участники борются с чужеродными видами и освобождаются от ненужной старой электроники.
Савиорг напоминает жителям Эстонии, что во время уборки или на волне всемирной уборки им следует воспользоваться моментом и провести инвентаризацию своих потребительских привычек, чтобы заметить привычные поведенческие шаблоны: „Очевидно, что среди того, что вы покупаете, имеются одноразовые товары, у которых есть альтернатива или без них просто можно обойтись. Возможно, вы сможете найти эквивалентный продукт с меньшим количеством упаковки. В любом случае, все начинается с наших собственных потребительских привычек“.
Наряду с ежегодным сбором мелкого мусора - окурков и мелкого пластика - и уменьшением загрязнения Балтийского моря, в центре внимания Всемирного дня чистоты в Эстонии в этом году находятся одноразовые электронные сигареты и старая малогабаритная электроника. В последние годы одноразовые электронные сигареты стали проблемным продуктом в Эстонии и во всем мире, в том числе с точки зрения окружающей среды, поскольку использованные электронные сигареты просто выбрасываются в мусор. „Видимо, люди не знают, что вейп нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, и что это небольшое электронное устройство, содержащее литиевую батарею и ценный материал, который можно использовать повторно“, — объясняет Савиорг.
С каждым годом все больше компаний и сообществ участвуют во Всемирном дне чистоты, причем некоторые из них довольно большими группами. Более подробный обзор можно найти на сайте [maailmakoristus.ee]maailmakoristus.ee. Также организаторы просят всех, кто очищает сегодня природу от мусора, регистрироваться на сайте. Ожидается, что участники уборок поделятся своими впечатлениями, наблюдениями и предложениями на сайте Всемирного дня чистоты в Эстонии.
Всемирный день уборки в Эстонии поддерживают: Британский совет, Neste Eesti, Эстонская организация по переработке электрического и электронного оборудования (MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus), OÜ Eesti Elektroonikaromu, Henkel Balti OÜ, Sky Media, правительство Пыхья-Таллинн, Europark Estonia OÜ, D Screens Estonia OÜ, Megameedia Grupp OÜ и Philip Morris Eesti OÜ.
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