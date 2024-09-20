20.09.2024, 15:55
ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Будет холодно и туманно, заморозки не за горами
ФОТО: | Delfi Meedia
Осень заставила себя ждать, но все-таки наступила: в предстоящие выходные температура ночью местами опустится до минусовых значений, а днем не поднимется выше 20 градусов, пишет Maaleht.
В ночь на субботу ожидается малая и переменная облачность, без осадков. Повсеместно туман. Ветер западный, 3-9, перед полуночью на побережье Вирумаа порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 17°С.
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