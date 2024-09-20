Город и государство продолжают процесс объединения таллиннских больниц. Как продвигаются переговоры?

На встрече обсуждались возможности объединения Северо-Эстонской региональной больницы, Таллиннской детской больницы, Восточно-Таллиннской центральной больницы и Западно-Таллиннской центральной больницы с целью уменьшения дублирования и конкуренции в пределах города, а также параллельного развития ИТ-решений и вспомогательных услуг.

По словам канцлера Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, целью создания объединенной больницы является одна сильная больница в Таллинне, которая будет центром компетенции для Северной Эстонии по всем медицинским направлениям, а также домашней больницей для жителей Таллинна и Харьюмаа. „Основное внимание уделяется содержательным изменениям в организации здравоохранения и интеграции услуг. Это также означает, что при объединении больниц будут учтены их текущие деятельность и профиль, – сказал руководитель делегации от государства, участник рабочей группы Маарьо Мяндмаа. – Цель – принять ключевые решения не позднее конца этого года“.

Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе сказал, что рабочая группа начала активные переговоры, но предварительным условием консолидации больниц является финансовый план и гарантия инвестиций со стороны государства для развития сети таллиннских больниц. „Цель заключается в том, чтобы обеспечить максимально современную и качественную медицинскую помощь в Таллинне и в Северной Эстонии. Это ответственность как города, так и государства, и мы должны работать в этом направлении вместе“, – пояснил руководитель делегации от города, участник рабочей группы Карл Сандер Казе.