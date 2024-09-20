Смотрите, на каких улицах Таллинна пройдут ремонтные работы на предстоящей неделе!
Город Таллинн начал информировать о предстоящих на следующей неделе ремонтных работах на улицах. В начале каждой недели Таллинн обновляет информацию в социальных сетях и на официальном сайте о ремонте дорог и улиц, чтобы жители города были осведомлены о происходящем в их районе.
По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, ремонтные работы помогают улучшить состояние дорог и продлить их срок службы, делая ежедневное передвижение более комфортным для всех участников движения. „Мы ремонтируем дороги, чтобы всем было удобнее передвигаться. Особое внимание хочу обратить на работы по реконструкции виадука Кадака в Тяхеторни, из-за которых движение там закрыто до конца года. Прошу всех, по возможности, пользоваться поездом, чтобы избежать поездок на машине не только в центр города, но и в Nõmme keskus, а также к железнодорожному переезду Хийю“, – сказал Пере.
Информацию о ремонтных работах можно найти в начале каждой недели в социальных сетях города Таллинна и на официальном сайте города в разделе „Tänavad korda“.
На следующей неделе, с 23 по 27 сентября, в Таллинне пройдут ремонтные работы на следующих участках дорог:
· Понедельник, 23 сентября
o ул. Тёэстузе – от улицы Валгевазе до улицы Вана-Каламая (схема)
o ул. Нийне – от улицы Вана-Каламая до бульвара Пыхья (схема)
· С понедельника, 23 сентября, до среды, 25 сентября
o Петербургское шоссе – от Смуули теэ до Мустакиви теэ (схема)
· С понедельника, 23 сентября, до четверга, 26 сентября
o Мустамяэ теэ – от улицы Эндла до Кадака теэ (в целях бесперебойного движения работы будут производиться ночью, схема)
· Вторник, 24 сентября
o Улица Калеви – от улицы Линда до улицы Гранийди (схема)
· С четверга, 26 сентября, до пятницы, 27 сентября
o Линну теэ – от бульвара Сыпрузе до Мустамяэ теэ (схема)
Дополнительная информация:
· Ремонтные дорожные работы (на эстонском языке): tallinn.ee/et/taastusremonditood
· Основные дорожные работы: www.tallinn.ee/teed
· Все ремонтные и дорожные работы в городе (в т.ч. строительные работы владельцев инженерных сетей): opinfo.tallinn.ee/
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.