20.09.2024, 16:55
ОБЪЯСНЯЕМ | Цены на автозаправках Эстонии упали до самого низкого уровня за последние три года. Почему?(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Радикальные изменения в Китае привели к тому, что цены на топливо в Эстонии достигли самого низкого уровня за почти три года, пишет в Ärileht член правления AS Terminal Алан Вахт.
Сегодняшние цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии находятся на уровне января 2022 года и упали с пика апреля этого года на 26 и 18 центов за литр соответственно. При этом за тот же период цены на бензин и дизельное топливо на мировом рынке упали на 23 и 14 центов за литр. Как мы видим, спад в Эстонии было несколько более сильным.
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