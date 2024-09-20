ОБЪЯСНЯЕМ | Цены на автозаправках Эстонии упали до самого низкого уровня за последние три года. Почему?

Сегодняшние цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии находятся на уровне января 2022 года и упали с пика апреля этого года на 26 и 18 центов за литр соответственно. При этом за тот же период цены на бензин и дизельное топливо на мировом рынке упали на 23 и 14 центов за литр. Как мы видим, спад в Эстонии было несколько более сильным.