Экономика
20.09.2024, 16:55

ОБЪЯСНЯЕМ | Цены на автозаправках Эстонии упали до самого низкого уровня за последние три года. Почему?

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Alan Vaht
Алан Вахт
Алан Вахт
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Радикальные изменения в Китае привели к тому, что цены на топливо в Эстонии достигли самого низкого уровня за почти три года, пишет в Ärileht член правления AS Terminal Алан Вахт.

Сегодняшние цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии находятся на уровне января 2022 года и упали с пика апреля этого года на 26 и 18 центов за литр соответственно. При этом за тот же период цены на бензин и дизельное топливо на мировом рынке упали на 23 и 14 центов за литр. Как мы видим, спад в Эстонии было несколько более сильным.

Поскольку эстонский рынок топлива составляет всего 0,038% мирового рынка, понятно, что стоимость нашего топлива не определяется на мировом рынке. Крупнейшими потребителями являются США и Китай. Последний лидировал по росту потребления в этом столетии, но за последние четыре месяца произошли революционные изменения. По сути, двигатель локомотива выдохся, и рост потребления топлива в Китае неожиданно сменился его снижением. В последние месяцы это сильно потрясло топливный рынок и привело к падению цен на топливо на глобальном рынке.

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