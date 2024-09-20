Еще успеете принять участие: в этом году исключительно высокий интерес к скрининговым обследованиям на рак кишечника

В скрининговом обследовании стоит участвовать и в случае, если на данный момент вас не беспокоят жалобы, поскольку предраковые изменения или рак на ранних стадиях никак себя не проявляют. „Скрининговые обследования предназначены в первую очередь для здоровых людей без жалоб, поскольку благодаря обследованиям можно обнаружить предраковые изменения еще до появления заболевания и первых симптомов. Большинству участников прохождение контрольных обследований дает уверенность и знание того, что со здоровьем все в порядке – на дальнейшее дополнительное обследование отправляют только 6% из них. Чем раньше будет выявлен рак, тем легче будет его лечить“, — пояснил Индрек Сейре, общий хирург и старший врач Северо-Эстонской региональной больницы, и уточнил, что у людей, нуждающихся в дополнительных обследованиях после скрининга, рак выявляют примерно у 10%. В большинстве случаев при дополнительных обследованиях обнаруживаются только предраковые изменения и этим участникам скрининга удается избежать диагноза „рак“ благодаря своевременному вмешательству.

„Приятно видеть, что прохождение скринингового обследования становится нормальной частью здорового образа жизни, и я благодарю всех, кто уже принял участие в обследованиях. В прошлом году в скрининговых обследованиях на рака кишечника приняло участие рекордное количество людей: на обследования пришло 60,4% приглашенных. Положительной тенденцией является то, что и в этом году скрининговые обследования на рак кишечника посещали также хорошо - на данный момент интерес к скринингу даже выше, чем в то же время в прошлом году“, — сказала Мария Суурна, руководитель службы скрининговых обследований Кассы здоровья, добавив, что в этом году в скрининге рака кишечника приняли участие уже 45% приглашенных.

Рак кишечника становится все более распространенным заболеванием, которое ежегодно диагностируется у почти 1000 человек в Эстонии. Данные регистра онкологических скрининговых обследований Института развития здоровья показывают, что в ходе скрининга чаще обнаруживаются предраковые изменения — почти у каждого 70-го участника скрининга были предраковые изменения, лечение которых позволяет предотвратить развитие рака. При этом сам рак выявляют лишь примерно у каждого 540-го участника. Однако случаи рака, обнаруженные вне скринингов, к сожалению, часто находятся уже на поздних стадиях, поэтому Касса здоровья подчеркивает важность именно регулярного участия в скрининговых обследованиях.

На скрининговые обследования рака кишечника приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 60 до 68 лет через каждые два года. По словам Суурна, также ведется постоянная работа над тем, чтобы как можно скорее расширить целевую группу скрининга и сделать участие в нем более удобным для приглашенных. „Уже в этом году в некоторых центрах семейной медицины можно будет сдать пакет с необходимой для обследования пробой на скрытую кровь через посылочный автомат, а не только через почту. В течение 2025 года мы надеемся создать эту возможность во всех центрах семейной медицины. Это дает человеку возможность использовать наиболее удобное для него решение и, таким образом, облегчает участие в обследовании. Мы также сотрудничаем с семейными врачами в регионах с более низким уровнем участия, чтобы лучше понять потребности целевой группы и добиться большего охвата“, — сказала Суурна.

Касса здоровья обращает внимание на важность раннего выявления рака кишечника с помощью кампании „Живое доказательство“, которая фокусируется на людях, выздоровевших от рака, чьи обнадеживающие и мотивирующие истории подтверждают, что рак излечим. Пеэтер Кукк, у которого семь лет назад во время скрининга был диагностирован рак кишечника, приглашает людей принять участие в скрининговых обследованиях на рак кишечника. „Я призываю всех обязательно принимать принять участие в скрининговых обследованиях. К моменту скрининга у меня уже появились симптомы, но благодаря раннему диагностированию можно было получить своевременное и эффективное лечение“, — рассказал Кукк.

В этом году на бесплатное обследование приглашаются застрахованные и незастрахованные женщины и мужчины 1956, 1958, 1960, 1962 и 1964 годов рождения. Чтобы принять участие в скрининговом обследовании, необходимо обратиться в центр семейного врача и записаться на прием к семейной медсестре. На приеме участнику выдается комплект теста на скрытую кровь, с помощью которого можно взять пробу кала. Пробу можно собрать в удобных условиях дома, а затем отправить в лабораторию по почте. Пересылка конверта уже заранее оплачена. Касса здоровья подтверждает, что если возникнет необходимость в дополнительных обследованиях или лечении, эти расходы также будут оплачены Кассой здоровья всем, в том числе людям, не имеющим медицинской страховки.

Дополнительную информацию о скрининговых обследованиях можно получить у своего семейного врача или в службе поддержки клиентов Кассы здоровья, написав на адрес info@tervisekassa.ee или позвонив по телефону 669 6630. Подробная информация на сайте: https://soeluuring.ee/soolevahk.

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