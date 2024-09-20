20.09.2024, 19:40
В Финляндии может возникнуть дефицит электроэнергии. Это привело бы к сильному росту цен в Эстонии(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению эксперта, энергосистему Финляндии необходимо модернизировать, иначе страну ждет серьезный дефицит. Для Эстонии это точно не очень хорошая новость, поскольку мы сильно зависим от наших северных соседей.
Финляндия производит больше электроэнергии, чем когда-либо ранее, а ее цена упала до одной из самых низких в Европейском союзе. Тем не менее, возникла проблема.
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