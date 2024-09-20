Экономика
20.09.2024, 19:40

В Финляндии может возникнуть дефицит электроэнергии. Это привело бы к сильному росту цен в Эстонии

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

По мнению эксперта, энергосистему Финляндии необходимо модернизировать, иначе страну ждет серьезный дефицит. Для Эстонии это точно не очень хорошая новость, поскольку мы сильно зависим от наших северных соседей.

Финляндия производит больше электроэнергии, чем когда-либо ранее, а ее цена упала до одной из самых низких в Европейском союзе. Тем не менее, возникла проблема.

Электрическая система Финляндии нуждается в обновлении, чтобы обеспечивать освещение по всей стране и сдерживать резкие скачки цен, пишет руководитель отдела стратегического планирования сети Fingrid Микко Хейккиля.

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