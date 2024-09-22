ЧП и криминал
22.09.2024, 19:16

ВИДЕО | Эстонский бомбист с помощью взрывчатки построил сарай и повалил яблоню. Но последний взрыв пошел не так

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Коллаж (на фотографиях - Лембит Педак)
Коллаж (на фотографиях - Лембит Педак)
ФОТО: Kohtutoimik

Теперь я буду соль добавлять только в суп“, - пообещал Лембит Педак (67), получивший известность как бомбист из Кяравете, после того, как взрыв изуродовал ему левую руку. Педак устраивал взрывы на глазах у знакомых в течение многих лет, создавая своими разговорами впечатление, что в этом нет ничего опасного.

Утром 19 февраля, около 9 часов, в Центр тревоги поступил вызов на деревоперерабатывающее производство Янеда (Ляэне-Вирумаа). „Срочно надо. Руку оторвало“, - сообщил по телефону находившийся на месте происшествия человек. „В сознании. Рука полностью в лохмотья“, - добавил звонивший.

Прибывшим на место полицейским мужчина с окровавленным лицом, зажимая одной рукой запястье другой, чтобы остановить кровотечение, рассказал, что он из чистого интереса изготовил взрывчатое вещество по инструкции, найденной на русскоязычных интернет-страницах. „Ну я подумал, что проведу испытания здесь, в сугробах“, - пояснил Лембит Педак — так зовут мужчину.

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