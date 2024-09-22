ВИДЕО | Эстонский бомбист с помощью взрывчатки построил сарай и повалил яблоню. Но последний взрыв пошел не так

Теперь я буду соль добавлять только в суп“, - пообещал Лембит Педак (67), получивший известность как бомбист из Кяравете, после того, как взрыв изуродовал ему левую руку. Педак устраивал взрывы на глазах у знакомых в течение многих лет, создавая своими разговорами впечатление, что в этом нет ничего опасного.