22.09.2024, 19:16
ВИДЕО | Эстонский бомбист с помощью взрывчатки построил сарай и повалил яблоню. Но последний взрыв пошел не так(16)
ФОТО: Kohtutoimik
Теперь я буду соль добавлять только в суп“, - пообещал Лембит Педак (67), получивший известность как бомбист из Кяравете, после того, как взрыв изуродовал ему левую руку. Педак устраивал взрывы на глазах у знакомых в течение многих лет, создавая своими разговорами впечатление, что в этом нет ничего опасного.
Утром 19 февраля, около 9 часов, в Центр тревоги поступил вызов на деревоперерабатывающее производство Янеда (Ляэне-Вирумаа). „Срочно надо. Руку оторвало“, - сообщил по телефону находившийся на месте происшествия человек. „В сознании. Рука полностью в лохмотья“, - добавил звонивший.
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