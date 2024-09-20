Проживающие в Эстонии российские граждане не получат пенсии в срок: Пенсионный фонд РФ ошибся

Галина в ранней молодости несколько лет работала в России, в Эстонии же ее трудовой стаж составляет более сорока лет, рассказывает пенсионерка. „В прежние годы пенсия выплачивалась 5-10 числа один раз в квартал, последний раз — 10-го июня. Что случилось с выплатой российской пенсии в сентябре? Проясните, пожалуйста, этот вопрос с компетентными службами в Эстонии. Может, договор уже расторгли?“ — озадачена Галина.

После начала полномасштабной российской агрессии в Украине частные платежи и переводы между Эстонией и Россией стали невозможны. Тем не менее, Департамент социального страхования, несмотря на санкции, введенные после 2022 года, выплачивает пенсию проживающим в Эстонии и получающим российскую пенсию людям после перечисления соответствующих денежных средств из РФ.

„Действительно, Департамент социального страхования Эстонии пока не смог произвести выплаты за III квартал 2024 года пенсионерам, проживающим в Эстонии и получающим пенсию из России, — комментирует глава отдела по развитию Департамента социального страхования Кристина Пяхкель. — Задержка выплат связана с тем, что Пенсионный фонд Российской Федерации ошибочно предоставил Департаменту социального страхования файл с некорректными данными. Пенсионный фонд РФ принес извинения за то, что по ошибке нам был отправлен файл с неверными данными, и уже передал новый, с корректными данными. Поскольку у Департамента социального страхования уже были проведены все необходимые расчеты для выплаты пенсий, с нашей точки зрения это означает, что все расчеты нужно аннулировать и выполнить новые на основе исправленного файла. Мы делаем все от себя зависящее и надеемся, что сможем произвести выплаты пенсий к концу следующей недели“.

Во втором квартале пенсию РФ в Эстонии получат 3984 человека.

Эстонская Республика и Российская Федерация заключили 14 июля 2011 года действующий двусторонний договор о пенсионном страховании. По этому соглашению Департамент социального страхования выплачивает пенсии проживающим в Эстонии людям, которым в РФ назначена пенсия, после того, как получит соответствующие денежные средства от российской стороны. Аналогичным образом происходят выплаты пенсий проживающим в РФ людям, которые имеют право на пенсию от эстонского государства.

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