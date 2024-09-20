20.09.2024, 11:15
Март Вырклаэв: сокращение числа дней отпуска работников общественного сектора дало бы государству экономию в 50 млн евро(14)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
По словам бывшего министра финансов Марта Вырклаэва, уменьшение отпуска работников общественного сектора на одну неделю, согласно анализу Минфина, принесло бы государству экономию почти в 50 миллионов евро в год.
Гендиректор Эстонской Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс встретился в прошлом году с представителями Министерства финансов и выдвинул идею о том, что для экономии средств можно было бы сократить отпуск сотрудников в госаппарате с нынешних 35 дней до 28, как это и принято в частном секторе. „Мы сразу же получили отклик, что такое предложение раньше не обсуждалось, но было обещано, что сделают это сейчас“, - сказал весной Пальтс в интервью изданию Ärileht.
Уже заказано?