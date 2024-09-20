Март Вырклаэв: сокращение числа дней отпуска работников общественного сектора дало бы государству экономию в 50 млн евро

Гендиректор Эстонской Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс встретился в прошлом году с представителями Министерства финансов и выдвинул идею о том, что для экономии средств можно было бы сократить отпуск сотрудников в госаппарате с нынешних 35 дней до 28, как это и принято в частном секторе. „Мы сразу же получили отклик, что такое предложение раньше не обсуждалось, но было обещано, что сделают это сейчас“, - сказал весной Пальтс в интервью изданию Ärileht.

Бывший министр финансов Март Вырклаэв сообщил Delfi, что весной этого года в Министерстве финансов провели основательный анализ по этому вопросу. „Если мы сокрытим число дней отпуска в тех учреждениях, где имеется значительное число работников, выполняющих схожую работу, то будет возможность сократить число рабочих мест. Если рабочих дней будет больше, а дней отпуска меньше, то работу можно будет выполнить меньшим количеством людей“, - сказал он, добавив, что таким образом мы бы сократили число рабочих мест в государственном секторе. По словам Вырклаэва, для того чтобы сделать крупные сокращения в расходах на персонал, нужно произвести изменения в самой системе.