Пьяный мужчина стоял на проезжей части и попал под машину

В четверг, 19 сентября, в 14:10 произошла авария на улице Рийа в Тарту, где 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения выехал на электросамокате на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и был сбит легковым автомобилем BMW X5 под управлением 54-летнго мужчины. Самокатчика доставили в больницу.

В 14:42 произошла авария возле Высу, 5/1 в Таллинне, где 14-летний мальчик ехал на электросамокате, не справился с управлением и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 15:13 произошла авария возе Нарва мнт, 7 в Таллинне, где 44-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Corolla наехал на стоявшего на дороге 33-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Пешехода доставили в больницу.

В 22:14 произошла авария возле Таллинна мнт, 12 в деревне Саку в Харьюмаа, где 16-летний парень на велосипеде наехал на бордюр и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

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