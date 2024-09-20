Внимательный житель Ласнамяэ помог найти пропавшего Григория
В пятницу утром полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в Таллинне 74-летнего Григория.
Сообщалось, что Григорий ушел из своего дома в Пирита около полуночи 19 сентября и на остановке Нурмеку сел в автобус номер 5. Дальнейший путь мужчины был неизвестен.
Полиция проверила различные больницы и другие места города Таллинна, а также пообщалась с близкими, но безрезультатно. Григорий и раньше таким образом уходил из дома. В прошлый раз его нашли в Латвии.
После полудня полиция сообщила, что Григорий найден. Житель Ласнамяэ сегодня в полдень заметил Григория на парковке перед домом и сообщил об этом в Центр тревоги. Григория доставили домой.
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