Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне Григория

Григорий ушел из своего дома в Пирита около полуночи 19 сентября и на остановке Nurmeku сел в автобус номер пять. Дальнейший путь мужчины неизвестен.

Его рост 180 см, телосложение крепкое. У него седая борода. Мог быть одет в синюю куртку. По состоянию здоровья он может заблудиться и не найти самостоятельно пути домой.

Полиция проверила различные больницы и другие места города Таллинна, а также пообщалась с близкими, но, к сожалению, безрезультатно. Поиски мужчины продолжаются. Григорий и раньше таким образом уходил из дома. Последний раз его нашли в Латвии.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину или знает, где он может быть, позвонить по номеру 112.

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