Центр Ülemiste вчера вечером закрыл парковку. Что произошло?

Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказал, что встречи автомобилистов, которые проходили на парковке на протяжении многих лет, не являются проблемой, если речь идет об мероприятии, у которого есть организатор, чтобы контактное лицо или организация брали на себя ответственность за соблюдение участниками общественного порядка и бережное отношение к имуществу центра. В этом же году были случаи, когда подобные встречи приводили к возникновению опасных ситуаций для посетителей центра и самих участников.

„Если в прошлом году у четверговых мероприятий был партнер, с которым можно было обсудить детали и достигнуть договоренностей, то в этом году нет никого, кто бы взял на себя ответственность за организацию встреч, и нет контактного лица, с которым можно было бы в конструктивном ключе обговорить проведение мероприятия. В результате нынешним летом существенно возросло количество проблемных ситуаций на парковке и в самом центре, – сказал Пярнитс. – Мероприятие для автомобильных энтузиастов превратилось в подобие вечеринки, на которую молодежь съезжается со всей страны“. Усилия самого центра по обеспечению порядка и периодические визиты полиции в этом году не помогли достигнуть желаемого результата.

Руководитель Ида-Таллиннской региональной группы Пыхьяской префектуры Мари-Лийс Мёлдер сообщила, что массовые мероприятия становились причиной значительного количества нарушений общественного порядка. „Мы неоднократно посещали парковку центра Ülemiste для разрешения подобных ситуаций на проходящих там мероприятиях. Картина удручает. Практически каждый четверг там устраивают соревнования по драг-рейсингу, жгут резину, занимаются дрифтом. Присутствующие употребляют алкоголь и разнообразные вещества. Нарушения совершают и на близлежащих дорогах. Например, мы останавливали водителей, которые ехали по Ярвевана теэ на скорости 180 км/ч, и речь именно о людях, который возвращались с мероприятия у торгового центра“, – рассказала Мёлдер.