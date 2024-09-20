Центр Ülemiste вчера вечером закрыл парковку. Что произошло?(14)
Уже не первый год автомобильные энтузиасты традиционно собираются по четвергам на парковке центра Ülemiste, чтобы похвастаться своими машинами и продемонстрировать, на что они способны, но если прежде это были организованные мероприятия, то нынешним летом их характер изменился – парковка стала местом стихийного сбора молодежи и проведения вечеринок. Присутствующие нарушают общественный порядок и активно употребляют алкоголь. Прошлым вечером центр закрыл расположенную перед фасадом парковку, чтобы предотвратить очередное подобное мероприятие.
Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказал, что встречи автомобилистов, которые проходили на парковке на протяжении многих лет, не являются проблемой, если речь идет об мероприятии, у которого есть организатор, чтобы контактное лицо или организация брали на себя ответственность за соблюдение участниками общественного порядка и бережное отношение к имуществу центра. В этом же году были случаи, когда подобные встречи приводили к возникновению опасных ситуаций для посетителей центра и самих участников.
„Если в прошлом году у четверговых мероприятий был партнер, с которым можно было обсудить детали и достигнуть договоренностей, то в этом году нет никого, кто бы взял на себя ответственность за организацию встреч, и нет контактного лица, с которым можно было бы в конструктивном ключе обговорить проведение мероприятия. В результате нынешним летом существенно возросло количество проблемных ситуаций на парковке и в самом центре, – сказал Пярнитс. – Мероприятие для автомобильных энтузиастов превратилось в подобие вечеринки, на которую молодежь съезжается со всей страны“. Усилия самого центра по обеспечению порядка и периодические визиты полиции в этом году не помогли достигнуть желаемого результата.
Руководитель Ида-Таллиннской региональной группы Пыхьяской префектуры Мари-Лийс Мёлдер сообщила, что массовые мероприятия становились причиной значительного количества нарушений общественного порядка. „Мы неоднократно посещали парковку центра Ülemiste для разрешения подобных ситуаций на проходящих там мероприятиях. Картина удручает. Практически каждый четверг там устраивают соревнования по драг-рейсингу, жгут резину, занимаются дрифтом. Присутствующие употребляют алкоголь и разнообразные вещества. Нарушения совершают и на близлежащих дорогах. Например, мы останавливали водителей, которые ехали по Ярвевана теэ на скорости 180 км/ч, и речь именно о людях, который возвращались с мероприятия у торгового центра“, – рассказала Мёлдер.
„Подобные массовые скопления людей также являются поводом беспокойства для жителей района и приводят к тому, что они чувствуют себя менее безопасно. Совместно с руководством центра Ülemiste мы пришли к пониманию, что в таком виде встречи продолжаться не могут. Их необходимо ограничить до тех пор, пока сообща не будет найдено наилучшее решение проблемы и создана возможность более безопасного проведения мероприятий автомобилистов“, – добавила Мёлдер.
Закрытие всей уличной парковки центра на целый вечер является экстремальным шагом, и это решение далось нелегко. Гуйдо Пярнитс отметил, что таким поступком центр дает четкий сигнал – подобные бесконтрольные и безответственные собрания представляют опасность и дальше так не может продолжаться.
„Мы взвешиваем замену четверговых встреч на альтернативные молодежные мероприятия. С этой целью мы ищем подходящего партнера, который захотел бы взять на себя роль организатора. Мы не против самой идеи того, чтобы молодежь проводила время на парковке Ülemiste. Вопрос только в организационной части мероприятий и в том, чтобы были обеспечены безопасность участников, посетителей и имущества центра, а также всеобщее благополучие“, – сказал руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.