Таллинн выяснит количество нарушений при использовании полос для общественного транспорта

Пилотный проект продлится 90 дней и стартует в ноябре на линиях № 5 и 67. В период тестирования штрафы назначаться не будут, сообщила пресс-служба Таллиннской горуправы.

Вице-мэр по вопросам предпринимательства Маргот Роозе отметила, что Таллинн стремится предложить привлекательную среду для тестирования инновационных технологий. „Программа Test in Tallinn позволяет как местным, так и иностранным компаниям испытывать свои инновации в городских условиях. Таллинн напрямую получает выгоду от инноваций, и подходящие технологии, соответствующие приоритетным направлениям города, включая мобильность, могут быть внедрены в будущем“, – отметила Роозе.

„К сожалению, мы ежедневно видим, что пробки в городе заставляют водителей искать пути объезда через полосы общественного транспорта, что, к сожалению, означает нарушение правил дорожного движения и замедляет движение общественного транспорта. Поэтому мы должны делать и делаем всё возможное, чтобы уменьшить пробки и обеспечить быстрое движение общественного транспорта даже в часы пик“, – добавил вице-мэр по вопросам транспорта Кристьян Ярван.

„Поскольку каждый день около 360 000 пассажиров пользуются автобусами, для нас крайне важно обеспечить их бесперебойное, комфортное и безопасное движение. Незаконное использование автобусных остановок и полос представляет собой серьезную проблему. Каждый задержанный автобус означает опоздание для большого количества школьников и работников. Мы очень рады возможности протестировать технологию Hayden AI на двух автобусных линиях Таллинна, поскольку это может помочь найти решения для этой проблемы и улучшить нашу работу“, – сказал председатель АО Tallinna Linnatransport (TLT) Кайдо Падар.