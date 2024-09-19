Таллинн выяснит количество нарушений при использовании полос для общественного транспорта(1)
В рамках проекта Test in Tallinn город Таллинн совместно с компанией Hayden AI проведет испытания автоматизированного контроля на автобусных полосах и остановках, чтобы определить количество нарушений на двух ключевых маршрутах, проходящих через центр города.
Пилотный проект продлится 90 дней и стартует в ноябре на линиях № 5 и 67. В период тестирования штрафы назначаться не будут, сообщила пресс-служба Таллиннской горуправы.
Вице-мэр по вопросам предпринимательства Маргот Роозе отметила, что Таллинн стремится предложить привлекательную среду для тестирования инновационных технологий. „Программа Test in Tallinn позволяет как местным, так и иностранным компаниям испытывать свои инновации в городских условиях. Таллинн напрямую получает выгоду от инноваций, и подходящие технологии, соответствующие приоритетным направлениям города, включая мобильность, могут быть внедрены в будущем“, – отметила Роозе.
„К сожалению, мы ежедневно видим, что пробки в городе заставляют водителей искать пути объезда через полосы общественного транспорта, что, к сожалению, означает нарушение правил дорожного движения и замедляет движение общественного транспорта. Поэтому мы должны делать и делаем всё возможное, чтобы уменьшить пробки и обеспечить быстрое движение общественного транспорта даже в часы пик“, – добавил вице-мэр по вопросам транспорта Кристьян Ярван.
„Поскольку каждый день около 360 000 пассажиров пользуются автобусами, для нас крайне важно обеспечить их бесперебойное, комфортное и безопасное движение. Незаконное использование автобусных остановок и полос представляет собой серьезную проблему. Каждый задержанный автобус означает опоздание для большого количества школьников и работников. Мы очень рады возможности протестировать технологию Hayden AI на двух автобусных линиях Таллинна, поскольку это может помочь найти решения для этой проблемы и улучшить нашу работу“, – сказал председатель АО Tallinna Linnatransport (TLT) Кайдо Падар.
Hayden – это ирландская технологическая компания, которая занимается решениями на основе искусственного интеллекта в области мобильности, включая выявление неправильного использования автобусных остановок и полос. Автомобили, стоящие на остановках, снижают безопасность пассажиров автобусов, заставляя их использовать проезжую часть для посадки, а водители автобусов не могут безопасно установить пандусы для инвалидов. Незаконные остановки и парковка на автобусных полосах вынуждают автобусы неожиданно менять полосу, что также создает опасные ситуации на дороге. Всё это может привести к тому, что люди будут предпочитать автомобиль, а не общественный транспорт, что в свою очередь увеличит загрязнение и заторы на дорогах.
Таллинн стал четвёртым европейским городом, где Hayden AI тестирует свою технологию, после успешных результатов в США. Там компания доказала свою эффективность, например, в Нью-Йорке, где технология помогла улучшить время прохождения маршрута общественного транспорта на 40%. Также количество автомобильных аварий снизилось на 34%, а количество водителей, незаконно использующих автобусные полосы для парковки или езды, уменьшилось на 86%. Hayden AI уже протестировала ту же технологию искусственного интеллекта в Гданьске (Польша), Браге (Португалия) и Корке (Ирландия) и вскоре начнёт испытания в Барселоне (Испания).