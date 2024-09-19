ФОТО | Заложен краеугольный камень одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Харьюмаа(3)
Сегодня был заложен краеугольный камень главного здания KEKE Kvartal – одного из крупнейших за последнее десятилетие объектов недвижимости в западной части Харьюского уезда. Торгово-развлекательный и общественный центр откроется здесь в начале 2026 года. Его цель – стать основным местом проведения досуга жителей всего западного Харьюмаа.
Многофункциональный центр расположится на Палдиском шоссе рядом с центром здоровья и Кейлаской школой, став символическими воротами города. По словам Янека Лехтметса, директора компании Harju KEK, выступающей девелопером KEKE Kvartal, центр принесет в Кейла услуги и развлечения, которых раньше здесь не было, предоставляя жителям соседних волостей богатые возможности проведения досуга. По его оценке, количество ежедневных посетителей центра будет сопоставимо с численностью населения города Пярну.
Общая площадь центра составит 13 000 квадратных метров. В нем разместятся кинотеатр, спортивный центр, продуктовый супермаркет, книжный магазин, а также различные магазины одежды, обуви, спортивных товаров, техники и товаров для дома, кафе и рестораны. Кроме того, будут предоставлены площади для оказания общественных и медицинских услуг, связанной с домашними животными деятельности и кружков по интересам. На следующем этапе проекта запланирована пристройка дополнительных этажей с квартирами и офисными помещениями.
Известные арендаторы центра
На сегодняшний день договорами аренды покрыты уже более 80% площадей центра. Крупнейшим арендатором станет Coop Maksimarket, который займет площадь в 2500 квадратных метров. Также в центре разместится крупнейший в западной части Харьюмаа спортивный клуб 24-7 Fitness площадью более 1000 квадратных метров. В Кейла появится новый детский приключенческий парк Keila Seiklusmaa, который станет одним из самых высоких крытых парков приключений в Эстонии. Перед центром будет обустроена площадь для проведения различных собраний, рынков, развлекательных мероприятий и спортивных соревнований. Также будет создана парковка на 260 машин.
Строительство общественного центра в Кейла финансирует Coop Pank. „Кейла – быстро развивающийся город и важный деловой район западной части Харьюмаа, где до сих пор не было центра притяжения для торговли. Мы уверены в том, что этот центр улучшит жизнь в Кейла и, помимо торговли и развлечений, сплотит местное сообщество. Будучи отечественным банком, мы рады участвовать в этом проекте“, - сказал член правления и банкинга бизнес-клиентов Coop Pank Арко Куртманн.
План центра разработало архитектурное бюро Allians Arhitektid, а проектированием занималась компания Sirkel & Mall. Генеральным подрядчиком строительства является NOBE OÜ, надзор собственника выполняет инженерное бюро Telora. По словам директора по строительству и члена правления NOBE Прийта Ниголса, здание отличается уникальным фасадом, использующим материал с имитацией сетки металлического оттенка, который эффективно сочетает функции покрытия и защиты от солнца. „Мы применим экологичные решения и технологии, создавав целостное и красиво современное здание“, - добавил он. Новый центр получит золотой сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) международно признанной системы сертификации зеленого строительства.
Инвестиции в размере почти 100 миллионов евро.
По словам Лехтметса, общественный центр станет первым этапом большого проекта по развитию будущего делового городка Кейла, который превратит закрытую промышленную зону Harju KEK в новый центр притяжения города. В деловом городке KEKE Kvartal, который будет построен на площади около 9 гектаров, планируется разместить до 27 зданий общей площадью 43 000 квадратных метров. „Мы видим в этом новом деловом районе разнообразные возможности для деловой деятельности, отдыха и занятий спортом. На территории запланированы предприятия, офисы, небольшие производственные здания, а также центральная площадь с зелеными зонами и местами для отдыха“, - добавил Лехтметс. В ближайшее десятилетие в развитие квартала KEKE Kvartal будет инвестировано около 100 миллионов евро, из которых 30 миллионов придется на долю центра Keila Keskus.
Harju KEK – девелопер и управляющий коммерческой и промышленной недвижимостью с самым большим в Эстонии опытом работы. Компания владеет почти 100 гектарами коммерческой и производственной земли и в общей сложности более 100 000 квадратных метров площадей под аренду. Крупнейшие деловые и промышленные парки Harju KEK – Кейлаский промышленный парк, бизнес-парк A11 возле Таллиннской кольцевой дороги и Промышленный парк Вальдмяэ в Тянассильма. Harju KEK владеет более 30% акций биржевой компании Harju Elekter и более 29% акций предприятия EKE.
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