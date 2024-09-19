ФОТО | Заложен краеугольный камень одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Харьюмаа

Многофункциональный центр расположится на Палдиском шоссе рядом с центром здоровья и Кейлаской школой, став символическими воротами города. По словам Янека Лехтметса, директора компании Harju KEK, выступающей девелопером KEKE Kvartal, центр принесет в Кейла услуги и развлечения, которых раньше здесь не было, предоставляя жителям соседних волостей богатые возможности проведения досуга. По его оценке, количество ежедневных посетителей центра будет сопоставимо с численностью населения города Пярну.

Общая площадь центра составит 13 000 квадратных метров. В нем разместятся кинотеатр, спортивный центр, продуктовый супермаркет, книжный магазин, а также различные магазины одежды, обуви, спортивных товаров, техники и товаров для дома, кафе и рестораны. Кроме того, будут предоставлены площади для оказания общественных и медицинских услуг, связанной с домашними животными деятельности и кружков по интересам. На следующем этапе проекта запланирована пристройка дополнительных этажей с квартирами и офисными помещениями.

Известные арендаторы центра

На сегодняшний день договорами аренды покрыты уже более 80% площадей центра. Крупнейшим арендатором станет Coop Maksimarket, который займет площадь в 2500 квадратных метров. Также в центре разместится крупнейший в западной части Харьюмаа спортивный клуб 24-7 Fitness площадью более 1000 квадратных метров. В Кейла появится новый детский приключенческий парк Keila Seiklusmaa, который станет одним из самых высоких крытых парков приключений в Эстонии. Перед центром будет обустроена площадь для проведения различных собраний, рынков, развлекательных мероприятий и спортивных соревнований. Также будет создана парковка на 260 машин.