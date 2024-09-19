Важно знать каждому предпринимателю: в Эстонии повысится ряд лимитов, не облагаемых налогом

Суточные для зарубежных командировок

Необлагаемый лимит суточных для зарубежной командировки вырастет с нынешних 50 евро до 75 евро за первые 15 дней зарубежной командировки и с текущих 32 евро до 40 евро за каждый последующий день.

Компенсация за использование личного легкового автомобиля для рабочих поездок

Если сейчас не облагаемая налогом предельная норма компенсации, выплачиваемой одному человеку при ведении учета поездок за использование личного легкового автомобиля, составляет 0,30 евро за километр, но не более 335 евро в месяц, то согласно законопроекту она увеличится до 0,50 евро за километр, но не более 550 евро в месяц.

Расходы на укрепление здоровья работников

По действующему закону лимит составляет 100 евро на одного работника в квартал; в дальнейшем лимит станет не квартальным, а годовым и составит 400 евро в год;

В список не облагаемых налогом расходов будут добавлены расходы, непосредственно связанные с услугой массажа.

В законопроекте есть и другие изменения, направленные на увеличение не облагаемых налогом порогов – например, расходы, связанные с размещением работников в гостиницах, с рекламными подарками и с расходами на прием.

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