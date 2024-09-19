Оппозиция инициировала вотумы недоверия трем вице-мэрам Таллинна

Председатель фракции EKRE Март Каллас выразил недовольство работой трех вице-мэров Таллинна, предложив им вотумы недоверия на заседании 19 сентября. По его словам, вице-мэр по транспорту Кристьян Ярван не решил транспортные проблемы города, в частности не отменил решения, которые способствуют дорожным заторам. Вице-мэр по вопросам окружающей среды Пяртель-Пеэтер Пере также не смог улучшить транспортную ситуацию и сосредоточился на идее создания города без автомобилей. Вице-мэр по предпринимательству Маргот Роозе, по мнению Калласа, не проявила активности в своей должности, несмотря на высокую зарплату.