Новости Эстонии
19.09.2024, 17:58

Оппозиция инициировала вотумы недоверия трем вице-мэрам Таллинна

 
Дорожно-ремонтные работы в центре Таллинна
Дорожно-ремонтные работы в центре Таллинна
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Фракции Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Таллиннском горсобрании выдвинули вотумы недоверия вице-мэрам Кристьяну Ярвану, Пяртелю-Пеэтеру Пере и Маргот Роозе на заседании 19 сентября. Об этом пишет ERR.

Председатель фракции EKRE Март Каллас выразил недовольство работой трех вице-мэров Таллинна, предложив им вотумы недоверия на заседании 19 сентября. По его словам, вице-мэр по транспорту Кристьян Ярван не решил транспортные проблемы города, в частности не отменил решения, которые способствуют дорожным заторам. Вице-мэр по вопросам окружающей среды Пяртель-Пеэтер Пере также не смог улучшить транспортную ситуацию и сосредоточился на идее создания города без автомобилей. Вице-мэр по предпринимательству Маргот Роозе, по мнению Калласа, не проявила активности в своей должности, несмотря на высокую зарплату.

Коалиция, состоящая из Партии реформ, социал-демократов, Isamaa и Eesti 200, обладает большинством в Таллиннском горсобрании, в то время как Центристская партия и EKRE находятся в оппозиции.

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