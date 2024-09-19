ЧП и криминал
19.09.2024, 16:10

Пересекавший дорогу на красный свет самокатчик попал под колеса BMW

 
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Anni Õnneleid

Сегодня в 14:10 Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту на улице Рийа произошло ДТП.

По первоначальным данным, человек на электросамокате выехал на красный свет на пешеходный переход между торговыми центрами Kaubamaja и Kvartal и был сбит внедорожником BMW.

Самокатчик пострадал, и им занимаются медики. Был ли он трезв, выяснится в ходе экспертизы.

Движение на месте аварии некоторое время было нарушено. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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