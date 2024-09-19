19.09.2024, 16:10
Пересекавший дорогу на красный свет самокатчик попал под колеса BMW
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Сегодня в 14:10 Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту на улице Рийа произошло ДТП.
По первоначальным данным, человек на электросамокате выехал на красный свет на пешеходный переход между торговыми центрами Kaubamaja и Kvartal и был сбит внедорожником BMW.
Самокатчик пострадал, и им занимаются медики. Был ли он трезв, выяснится в ходе экспертизы.
Движение на месте аварии некоторое время было нарушено. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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