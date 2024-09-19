Мужчина, сбивший в Ласнамяэ в нетрезвом виде на скорости 130 км/ч на переходе женщину насмерть, предстал перед судом

Ранним утром 18 апреля, около пяти часов, в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ произошло трагическое ДТП: 36-летний Дмитрий Друшляк сбил на скорости 130 км/ч пересекавшую по пешеходному переходу дорогу 60-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Друшляк находился в состоянии тяжелого наркотического и алкогольного опьянения. Сегодня (19.09) в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по данному уголовному делу.

В августе Друшляку было предъявлено обвинение в совершении в нетрезвом состоянии ДТП, повлекшее смерть человека. За это преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет. С момента инцидента Друшляк находится под стражей, но хочет выйти на свободу под электронный надзор. Суд постановил, что обвиняемый останется за решеткой, потому что основания для этого не отпали.