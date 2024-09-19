19.09.2024, 20:05
Мужчина, сбивший в Ласнамяэ в нетрезвом виде на скорости 130 км/ч на переходе женщину насмерть, предстал перед судом(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Дмитрий Друшляк, находившийся в момент трагического ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, попросил суд дать ему возможность доказать, что он извлечет уроки из собственных ошибок. Но ранее он на своих ошибках ничему не научился.
Ранним утром 18 апреля, около пяти часов, в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ произошло трагическое ДТП: 36-летний Дмитрий Друшляк сбил на скорости 130 км/ч пересекавшую по пешеходному переходу дорогу 60-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Друшляк находился в состоянии тяжелого наркотического и алкогольного опьянения. Сегодня (19.09) в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по данному уголовному делу.
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