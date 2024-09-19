ЧП и криминал
19.09.2024, 20:05

Мужчина, сбивший в Ласнамяэ в нетрезвом виде на скорости 130 км/ч на переходе женщину насмерть, предстал перед судом

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Дмитрий Друшляк (соева). Справа - место трагического ДТП
Дмитрий Друшляк (соева). Справа - место трагического ДТП
ФОТО: Aleksander PihlakTiit Blaat | Delfi Meedia

Дмитрий Друшляк, находившийся в момент трагического ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, попросил суд дать ему возможность доказать, что он извлечет уроки из собственных ошибок. Но ранее он на своих ошибках ничему не научился.

Ранним утром 18 апреля, около пяти часов, в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ произошло трагическое ДТП: 36-летний Дмитрий Друшляк сбил на скорости 130 км/ч пересекавшую по пешеходному переходу дорогу 60-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Друшляк находился в состоянии тяжелого наркотического и алкогольного опьянения. Сегодня (19.09) в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по данному уголовному делу.

В августе Друшляку было предъявлено обвинение в совершении в нетрезвом состоянии ДТП, повлекшее смерть человека. За это преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет. С момента инцидента Друшляк находится под стражей, но хочет выйти на свободу под электронный надзор. Суд постановил, что обвиняемый останется за решеткой, потому что основания для этого не отпали.

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