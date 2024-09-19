ВИДЕО | Ханно Певкур: мы инвестируем в оборону почти на миллиард больше, чем изначально планировали

„Важнейшим из этого является дополнительное приобретение боеприпасов. На это выделяется сумма 1,6 миллиарда - так, как и просил командующий Силами обороны“, - сказал Певкур.

Закупка боеприпасов планируется на более длительное время, чем три года, поскольку, по словам Певкура, нужно учитывать время производства боеприпасов. „Для нас важно, что мы можем в ближайшие годы сделать эти закупки и взять на себя эти обязательства“, - отметил он.

Как сказал министр обороны, из боеприпасов будет закупаться всё. Начиная от самого обыкновенного патрона стоимостью в несколько десятков центов, заканчивая ракетами дальнего действия и боеприпасов, которые стоят до двух миллионов евро.

Выступая на пресс-конференции Певкур заметил, что налог на безопасность всё же не покрывает всех потребностей в сфере безопасности. „Важно знать, что из этих 2,5 миллиарда евро, которые будут собраны через налог на безопасность, мы сможем покрыть те потребности, которые сейчас у нас имеются в сфере государственной обороны“, - сказал он.

Как и в каждом министерстве, в Министерстве обороны производят сокращение расходов. На пресс-конференции Певкур сообщил, что будут произведены сокращения на сумму 23 миллиона евро. „Это означает некоторое сокращение штата, реорганизацию деятельности, сокращение экономических и представительских расходов“, - сказал Певкур и добавил, что сокращаемая сумма всё же останется в сфере государственной обороны - она пойдет на боеприпасы и помощь Украине.

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