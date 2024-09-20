В центре Ülemiste открылись несколько уникальных для Эстонии магазинов и точек общепита
В торгово-развлекательном центре открылись несколько новых магазинов мировых торговых сетей и уникальных предприятий общественного питания. Кроме того, после ремонта открылись несколько уже полюбившихся посетителям центра магазинов.
За последние пару месяцев в центре Ülemiste появились магазин одежды и аксессуаров Watch Wear, фокусирующийся на качественной одежде магазин Roy Robson и магазин корейской и японской косметики Glow Station. Добавилась новая точка общественного питания The Dog House, предлагающая хот-доги для настоящих гурманов. Также в центре открылся популярный среди молодежи магазин сладостей Candy POP. Вновь распахнули двери известный магазин нижнего белья Triumph и предлагающий исключительный ассортимент украшений магазин Swarovski. Преобразился также центр Trampolino – теперь желающие могут не только попрыгать там на батутах, но и сыграть в лазертаг.
Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс заверил, что центр крайне ответственно подошел к отбору новых брендов и с нетерпением дожидался их появления среди арендаторов. „Развитие центра Ülemiste тесно связано со стратегическим управлением и постоянной модернизацией недвижимости“, – сказал он. Пярнитс добавил, что цель центра Ülemiste – предложить посетителям не только лучшие бренды, но и современные функциональные пространственные решения, отвечающие ожиданиям времени. „Новые бренды укрепляют позицию Ülemiste как самого популярного торгового центра, одновременно делая более привлекательным район в целом“, – прокомментировал руководитель центра.
Из новых арендатор Пярнитс выделил магазин Watch Wear, отметив, что бренд уделяет внимание не только качеству одежды, но и устойчивому развитию. В Watch Wear продаются одежда и аксессуары, произведенные из экологичных материалов. Кроме того, в своей деятельности бренд придерживается принципов справедливой торговли. „Наши ценности в области ответственного предпринимательства перекликаются с ценностями Watch Wear, поэтому не может не радовать, что в нашем торговом центре появился именно такой магазин“, – добавил Пярнитс. Также он обратил внимание на магазин Roy Robson, благодаря которому в Ülemiste расширился ассортимент брендов современной и всегда актуальной мужской и женской одежды.
По словам руководителя по маркетингу Watch Wear Элийс Пинтс, Watch Wear представляет собой уникальный лайфстайл-магазин, выделяющийся четко выверенным ассортиментом брендов и товаров. „Наша цель – предлагать устойчивые, качественные и продуманные дизайнерские решения, уделяя внимание и оказывая поддержку справедливой торговле. В нашем магазине в Ülemiste мы сфокусируемся на товарах с вечным дизайном. В том числе на верхней одежде, рюкзаках, кошельках и вещах, которые станут прекрасными подарками, отражающими принцип скандинавского минимализма. Название магазина может сбить с толку, однако Watch Wear – эстонская компания, черпающая вдохновение из скандинавских бутиков“, – добавила Элийс Пинтс.
„Помимо новых магазинов мы также поддерживаем наших давних арендаторов, которые последовательно прилагают усилия по развитию своих услуг и продукции, предлагая клиентам более широкий ассортимент и качественное обслуживание“, – заверил Пярнитс. Упоминания заслуживает также расширение батутного центра Trampolino, в котором теперь можно не только попрыгать на батутах, но и сыграть в лазертаг. Новейшие аттракционы Trampolino, такие как помещение для проведения дней рождения и игр с использованием „лазерного оружия“ LASER TAG, расширяют ассортимент развлечений в центре, предлагая активное времяпрепровождение посетителям разного возраста. „Мы являемся единственным крупным торговым центром, где значительная часть площадей – 10% – отведена под развлечения. Мы можем только порадоваться тому, что благодаря изменениям в Trampolino увеличится доля предлагаемых Ülemiste развлечений“, – добавил руководитель центра.
Открывшийся после ремонта магазин нижнего белья Triumph теперь может, в дополнение к исключительно профессиональному обслуживанию, похвастаться и еще более широким ассортиментом продукции. Магазин Swarovski, являющийся арендатором Ülemiste с начала прошлого года, также расширил свой ассортимент и предлагает новейшие коллекции бренда.
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