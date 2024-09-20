В центре Ülemiste открылись несколько уникальных для Эстонии магазинов и точек общепита

За последние пару месяцев в центре Ülemiste появились магазин одежды и аксессуаров Watch Wear, фокусирующийся на качественной одежде магазин Roy Robson и магазин корейской и японской косметики Glow Station. Добавилась новая точка общественного питания The Dog House, предлагающая хот-доги для настоящих гурманов. Также в центре открылся популярный среди молодежи магазин сладостей Candy POP. Вновь распахнули двери известный магазин нижнего белья Triumph и предлагающий исключительный ассортимент украшений магазин Swarovski. Преобразился также центр Trampolino – теперь желающие могут не только попрыгать там на батутах, но и сыграть в лазертаг.

Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс заверил, что центр крайне ответственно подошел к отбору новых брендов и с нетерпением дожидался их появления среди арендаторов. „Развитие центра Ülemiste тесно связано со стратегическим управлением и постоянной модернизацией недвижимости“, – сказал он. Пярнитс добавил, что цель центра Ülemiste – предложить посетителям не только лучшие бренды, но и современные функциональные пространственные решения, отвечающие ожиданиям времени. „Новые бренды укрепляют позицию Ülemiste как самого популярного торгового центра, одновременно делая более привлекательным район в целом“, – прокомментировал руководитель центра.

Из новых арендатор Пярнитс выделил магазин Watch Wear, отметив, что бренд уделяет внимание не только качеству одежды, но и устойчивому развитию. В Watch Wear продаются одежда и аксессуары, произведенные из экологичных материалов. Кроме того, в своей деятельности бренд придерживается принципов справедливой торговли. „Наши ценности в области ответственного предпринимательства перекликаются с ценностями Watch Wear, поэтому не может не радовать, что в нашем торговом центре появился именно такой магазин“, – добавил Пярнитс. Также он обратил внимание на магазин Roy Robson, благодаря которому в Ülemiste расширился ассортимент брендов современной и всегда актуальной мужской и женской одежды.