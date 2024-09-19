Selver открыл в Юлемисте автономный магазин, работающий в режиме 24/7

„С радостью сообщаем об открытии в сотрудничестве с Selver автономного магазина Grab2Go в самом в сердце инновационного делового района Ülemiste City. Этот проект дает отличную возможность представить нашу передовую технологию и совместно протестировать, насколько эффективно работают автономные магазины. Наша цель — сделать процесс покупок для конечного потребителя ещё более удобным и доступным, одновременно решая одни из крупнейших вызовов в сфере розничной торговли, таких как нехватка рабочей силы, высокие затраты на круглосуточное обслуживание и общая коммерческая эффективность“, — сказал основатель и генеральный директор Grab2Go Март Вийлипус.

По словам руководителя Selver Кристи Ломп, сеть постоянно ищет возможности для расширения бизнес-направлений и готова тестировать новейшие технологические решения. „Пилотный проект дает нам ценную информацию о готовности рынка к автономным магазинам и их будущем потенциале. Мы с большим воодушевлением ожидаем реакции клиентов на новое решение. Покупатели смогут посещать магазин в удобное для себя время, совершая покупки быстро и с удобством“, — сообщила Кристи Ломп.

Руководитель по инновациям Ülemiste City Урсель Вельве выразила радость по поводу того, что Grab2Go и Selver приступают к тестированию своего автономного магазина в рамках концепции Test City. „Мобильное решение для магазина было очень ожидаемым в самом сердце делового района, и местная инфраструктура полностью этому способствует. Я уверена, что наше сообщество, состоящее из 17 000 увлеченных технологиями человек — это идеальная площадка для тестирования новых решений, набора тестировщиков и получения обратной связи по услуге. Selver уже давно является поставщиком услуг в нашем деловом районе, и особенно приятно, что они решили протестировать новую концепцию именно здесь“.