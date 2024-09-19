Продуктовые магазины отмечают: вместо ветчины люди стали покупать колбасу

Именно это, как отмечают торговые сети, и характеризует сейчас поведение потребителей. „За последние несколько лет потребительские привычки эстонцев во многом изменились, — сказал руководитель по связям с общественностью Coop Eesti Мартин Мийдо. — Один из наиболее распространенных индикаторов покупательной способности потребителей — это когда вместо колбасы начинают покупать больше ветчины или наоборот, и свете экономического спада произошло именно последнее“.

По словам Мийдо, о снижении покупательной способности населения свидетельствует также уменьшение объемов продаж и увеличение доли акционных товаров в продуктовых корзинах людей, то есть люди больше смотрят в сторону скидок.

„Некоторые производители продуктов питания отреагировали на экономический спад, сократив как ассортимент, так и размеры упаковок. Сильнее всего во время этого экономического спада пострадали мелкие производители и производители нишевых продуктов, цены на которые, как правило, выше, в связи с чем они обычно первыми выпадают из продовольственных корзин людей“, — отметил представитель сети.

Положительным моментом, по словам Мийдо, является то, что в поисках более дешевых альтернатив люди охотнее пробуют новые вкусы. „Также стали более популярны товары с истекающим сроком годности, которые в последний день продаются по сниженной цене. Люди стали более внимательно относиться к датам, умеют лучше планировать питание, а это также сокращает пищевые отходы“.

Руководитель по коммуникации Maxima Свен Лиллепалу сказал, что сегодня потребитель явно руководствуется ценой, и если в ассортименте имеется эквивалентный товар от разных производителей и по разной цене, то в корзину с большей вероятностью попадет более дешевая альтернатива.