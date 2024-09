Продуктовые магазины отмечают: вместо ветчины люди стали покупать колбасу

„Именно поэтому Maxima в последние годы сосредоточилась на развитии собственного бренда Well Done, который на данный момент предлагает более 500 недорогих, но в то же время качественных товаров в самых разных товарных группах, тем самым предлагая более доступную альтернативу. Продажи продукции, реализуемой под собственным брендом Well Done, в годовом исчислении выросли в среднем на 20-25 процентов“, — сказал он.